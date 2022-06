A Valguarnera domenica 5 giugno l’evento provinciale de la “Giornata nazionale dello Sport”

“Corri e Salta” . Cinquanta giovani allievi della Pro Sport 85 Academy in pista a Valguarnera per la Giornata Nazionale dello Sport

Domenica 5 giugno il rinnovato impianto di Atletica Leggera del Campo Sportivo Comunale sarà teatro della prima manifestazione FIDAL con in campo le giovani promesse delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti della Pro Sport 85 Academy.

“Corri e Salta” è il primo test ufficiale per il pistino e le pedane di Valguarnera. Le Gare riservate alle categorie Giovanili saranno organizzate dalla Pro Sport 85 in occasione della Giornata Nazionale dello Sport che in Sicilia si svolgerà in una sede diversa per le nove provincie dell’isola. Valguarnera è stata designata dal CONI per la provincia di Enna e si appresta ad ospitare, grazie anche all’apporto dell’Amministrazione Comunale, una serie di eventi sportivi promozionali e tra questi figura anche l’atletica leggera che, senza falsa modestia, rappresenta oramai lo sport principale del nostro centro diventato la sede fissa di allenamento del finalista olimpico del Lungo a Tokyo Filippo Randazzo.

Le gare di Atletica Leggera della Manifestazione Promozionale “Corri e Salta” inizieranno alle ore 18,00 dopo la Cerimonia di Apertura della “Giornata Nazionale dello Sport” che avverrà alle ore 17,00 al Campo Sportivo Comunale. In pista e nelle pedane oltre ai piccoli allievi della Pro Sport 85 Academy saranno ospiti anche alcuni giovani atleti dell’Atletica Caltanissetta che si cimenteranno in gare di velocità, Salto in Lungo e Salto in Alto.

Di seguito l’Orario e il Programma Gare della Manifestazione organizzata dalla Pro Sport 85, in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL e il Gruppo Giudici Gare di Enna.

CORRI E SALTA

Manifestazione Prov.le Open su pista

per la “Giornata Nazionale dello Sport”

Valguarnera – Impianto di Atletica Leggera Campo Sportivo Comunale

18:00 – Mt. 40 ESORDIENTI FEMMINILI E MASCHILI (5-7 anni)

18:15 – Mt. 50 ESORDIENTI FEMMINILI E MASCHILI (8-9 anni)

18:25 – Mt. 50 ESORDIENTI FEMMINILI E MASCHILI (10-11 anni)

18:30 – Mt. 60 RAGAZZI – RAGAZZE (12-13 anni)

18:45 – SALTO IN LUNGO CADETTE – CADETTI (13 – 14 anni)

SALTO IN LUNGO RAGAZZE – RAGAZZI (12 – 13 anni)

19:30 – SALTO IN ALTO CADETTE (13-14 anni)

SALTO IN LUNGO ESORDIENTI FEMMINILI E MASCHILI (5-7 – 8-9 – 10-11)

Visite: 57