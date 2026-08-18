“Essere o non essere Shakespeare”

al Tempio di Hera di Selinunte

il Bardo raccontato da Sergio Vespertino

All’interno del circuito dei “Teatri di pietra”, l’attore palermitano il 19 agosto al Tempio di Hera sarà in scena con“Essere o non essere Shakespeare”, una produzione Agricantus di Palermo, spettacolo scritto insieme con Salvatore Ferlita con il contributo registico di Gianfranco Perriera, dove veste i panni di un professore ossessionato dal mistero dell’identità di William Shakespeare

Castelvetrano (Trapani), Tempio di Hera Parco archeologico di Selinunte, 19 agosto 2026, h 21, € 18

https://agricantus.organizzatori.18tickets.it

L’estate teatrale di Sergio Vespertino è in grande fermento e lo sta portando a recitare sui siti archeologici più suggestivi d’Italia. Adesso è nella sua Sicilia con alcune produzioni Agricantus di Palermo inserite nel circuito dei Teatri di pietra.

Tra queste “Essere o non essere Shakespeare”, spettacolo scritto a quattro mani da Vespertino e Salvatore Ferlita con il contributo registico di Gianfranco Perriera, che sarà in scena marcoledì 19 agosto alle ore 21 al Tempio di Hera all’interno del Parco archeologico di Selinunte a Castelvetrano (Trapani). Le scenografie dello spettacolo sono di Giuseppe Ciaccio, le musiche dal vivo di Virginia Maiorana.

In “Essere o non essere Shakespeare” Vespertino veste i panni di un professore ossessionato dal mistero dell’identità del Bardo, coinvolgendo gli spettatori in un’irresistibile indagine tra citazioni e comicità. Vespertino: «Nel corso dello spettacolo parlo di lui, non delle sue opere, e lo metto in discussione. A ben vedere ci sono davvero pochi elementi che possano svelarci la vita del Bardo, avvolto com’è da un’aurea di mistero e di leggenda. Basti pensare che se ne perdono le tracce per sette anni… e poi le sue opere! Oltre alle più famose notoriamente ambientate nel nostro Paese, ce ne sono almeno quindici che profumano d’Italia… una questione di dettagli. Mi sono chiesto: e se qualcuno avesse abilmente costruito un grande bluff?».

Lo spettacolo replicherà, poi, venerdì 21 agosto sul Belvedere della Cattedrale di Triokala a Caltabellotta (Agrigento); e martedì 25 agosto, ancora nell’Agrigentino, tra le rovine della Chiesa Madre di Montevago.

Le produzioni della Cooperativa Agricantus, diretta da Vito Meccio, confermano la volontà di portare nei teatri e nei luoghi della storia opere capaci di parlare a un pubblico trasversale, creando ponti tra passato e contemporaneità.

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