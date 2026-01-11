Escursionisti degli Erei: sabato scorso escursione tra i boschi di Raffo Rosso

Ieri, sabato 10 gennaio 2026, gli Escursionisti degli Erei hanno inaugurato il nuovo anno con un’immersione nella natura incontaminata dei boschi di Raffo Rosso, nel cuore della Sicilia centrale.

L’evento ha coniugato il trekking naturalistico con la celebrazione dell’enogastronomia locale, trasformando l’area boschiva in un palcoscenico per i sapori autentici del territorio. Il momento culminante è stato la degustazione conviviale, che ha visto protagonisti i prodotti d’eccellenza dei Monti Erei :

I ceci locali, cucinati secondo le tradizioni rurali, hanno offerto un ristoro caldo e nutriente ai camminatori dopo il percorso tra i sentieri.

Olive nere arrostite sul fuoco, formaggio pecorino locale e salumi della zona ha permesso ai partecipanti di scoprire la ricchezza della produzione casearia e norcina dell’area dei monti Erei. Dolci fatti in casa dai nostri amici escursionisti, accompagnati da un soave vino locale, hanno addolcito l’inizio dell’anno escursionistico 2026.

L’escursione si è svolta in un clima di forte socialità, valorizzando non solo il patrimonio paesaggistico dei boschi di Raffo Rosso, ma anche le antiche tradizioni culinarie che definiscono l’identità di questa parte della Sicilia.

ALLA PROSSIMA!

