Escursionisti degli Erei alla scoperta di un complesso di grotte in territorio di Aidone

Oggi, 4 aprile 2026, alcuni componenti esploratori del Gruppo Escursionisti degli Erei si sono recati in una zona impervia e selvaggia del territorio di Aidone, documentando un sito di straordinario valore archeologico.

Abbiamo esplorato un complesso di grotte che racconta una storia millenaria e stratificata. Nate originariamente in epoca preistorica, queste cavità sono state testimoni dei primi insediamenti nel nostro territorio.

Secoli dopo, in periodo bizantino, sono state trasformate in vere e proprie abitazioni; in particolare, una di queste grotte si presentava come una grande tomba, con piccole nicchie funerarie ancora visibili, destinate probabilmente a vasetti votivi.

Ma la vita in queste rocce è arrivata fino ai giorni nostri: in epoca moderna, queste grotte sono state il cuore della civiltà contadina. Oltre a servire come ricovero per gli animali, sono state dimora dei pastori, che tra queste pareti lavoravano il latte per produrre i formaggi tradizionali, trasformando la pietra in laboratori caseari d’altri tempi.

Orgogliosi di essere custodi della bellezza nascosta e delle radici profonde della nostra Sicilia!

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