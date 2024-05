Escursionisti degli Erei: 1 giugno Escursione di Trekking acquatico all’Oxena

SI RICOMINCIA!!!!

PROGRAMMA ESCURSIONE DI SABATO 1 giugno 2024

(Foto Escursionisti degli Erei)

Escursione di Trekking acquatico all’Oxena

Le cascate dell’Oxena sono delle magnifiche cadute d’acqua naturali, situate nel territorio di Militello in Val di Catania ed incastonate in un canyon di origine lavica. Attorno al fiume (un affluente del fiume Trigona) e alle cascate possiamo ammirare in escursione lo spettacolo naturale che si circonda di ulivi, querce, oleandri, ficodindia: tutta vegetazione alimentata dal fiume Oxena.

Ma la cosa che più stupisce è che la vegetazione presente nel territorio, è nata grazie allo stesso corso d’acqua che con il tempo scavò delle sorte di gole profonde, nelle quali pian piano cominciò ad insediarsi la flora. Si costituisce così un’atmosfera naturale unica che attornia le Cascate dell’Oxena, creando un vero e proprio paradiso per gli amanti del trekking e delle passeggiate nella natura.

L’escursione alle cascate di Oxena fa al caso vostro se amate camminare nella natura e se siete appassionati di trekking, o semplicemente se siete curiosi di conoscere una tra le tante meraviglie che la Sicilia ci offre!

Programma dell’Escursione:

Ore 8.30 : Incontro partecipanti di Aidone e Piazza Armerina ad Aidone in Piazza Gen.Cultreri nei pressi del chiosco Bar Ottagono

Ore 10,00 incontro con i partecipanti provenienti da Enna e altre località a Scordia bivio della S.P. 47.

Qui vi saranno fornite le indicazioni stradali per poi raggiungere tutti insieme il luogo dell’escursione CON MEZZI PROPRI.

RIBADIAMO, CHE PER PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE TUTTO E’ GRATUITO,TRANNE LE SPESE DI CARBURANTE CHE VANNO DIVISE TRA I PARTECIPANTI CHE VIAGGIANO CON MEZZI NON PROPRI.

ESSENDO IL NOSTRO UN GRUPPO PRIVATO,VI RICORDO CHE OGNI PARTECIPANTE E’ RESPONSABILE DELLA PROPRIA INCOLUMITA’ PER QUALSIASI INCIDENTE CHE DOVESSE VERIFICARSI DURANTE IL TREKKING.

Ore 10:30: ci fermeremo lungo la SP47 della provincia di Catania, per un affaccio sul fiume e l’inizio di qualche spiegazione sull’ambiente circostante .

Una volta arrivati con le macchine nei pressi del territorio della valle dell’Oxena che insiste su un suolo vulcanico formatosi dall’affioramento di lave basaltiche quaternarie, lasceremo le auto per iniziare il sentiero che ci condurrà al fiume durante una passeggiata in mezzo al verde. Giungeremo ad un punto del fiume, in cui la poca profondità delle acque ci permetterà di entrare nel fiume e fare una passeggiata, circondati da uno scenario unico e suggestivo: dal guado in cui ci troveremo, si aprirà un’ampia visuale del fiume. Successivamente, continueremo il nostro trekking fino a giungere alle famose cascate di Oxena: un panorama mozzafiato immerso nella natura incontaminata.

Pausa pranzo: Alla fine del tour, effettueremo una sosta durante la quale ognuno sarà libero di portare il proprio pranzo al sacco per consumarlo insieme all’aperto.

Lunghezza percorso: 3 km lineari (A/R)

Dislivello: -50 m (discesa al fiume)

Difficoltà: media0

Durata: 7 ore circa

Attrezzatura e abbigliamento necessari :

-Due paia di scarpe da tennis di cui uno da lasciare in auto e l’altro da usare per il nostro trekking acquatico. -bastoncini da trekking, -abbigliamento estivo a strati, -borraccia con acqua di almeno 1,5 litri,

– frutta secca o altra merenda, occhiali da sole, berretto e zaino. Per le ore più calde, anche crema solare.

Non si consigliano scarpe da scoglio .

METEO

PER GIORNO 1 giugno 2024 ,

SI PREVEDONO TEMPERATURE COMPRESE TRA i 28 e 32 GRADI.

per chiarimenti e suggerimenti al fine di migliorare il presente programma potete contattare uno degli amministratori del gruppo al seguente n. di cellulare 3925185264

