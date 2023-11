Erice celebra i 60 anni della Fondazione e Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.

Scienziati e luminari da tutto il mondo in arrivo ad Erice per celebrare i

60 anni della Fondazione e Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.

Presente, tra gli altri, il fondatore il professore Antonino Zichichi e il professore Ettore Majorana,

nipote del fisico al quale è intitolata la Fondazione

Sabato 11 novembre, ore 11.00

Istituto Blackett San Domenico

Aula Magna Paul Dirac

Erice – Trapani

Tutto pronto per la giornata di celebrazione dei 60 anni di attività della Fondazione e Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, fondata e presieduta dal fisico Antonino Zichichi, in programma sabato 11 novembre, dalle ore 11.00, all’Istituto Blackett San Domenico di Erice, nell’Aula Magna Paul Dirac.

Tra i tanti ospiti illustri – oltre cento tra scienziati e luminari provenienti da tutto il mondo – prenderà parte alla manifestazione il professor Ettore Majorana, docente all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, nipote dell’omonimo scienziato, genio della fisica, al quale è intitolato il Centro di Erice.

Dagli Stati Uniti ritornerà in Sicilia William Barletta, docente al Dipartimento di Fisica dell’Institute of Technology nel Massachusetts il quale, la scorsa estate, ha partecipato ad Erice ai seminari di Emergenze Planetarie, rilevante attività di studi che ha visto presente anche il professore Carmine Di Figlio docente di Ingegneria e Scienze Naturali a Istanbul, anch’egli presente sabato a Erice

Il professor Antonio Zoccoli interverrà alle celebrazioni nella doppia veste di Presidente dell’INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) e condirettore, insieme al professor Antonino Zichichi, della Scuola di Fisica Subnucleare con cui è nato il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.

Entrambi sottoscriveranno l’addendum del Manifesto di Erice, il documento che nel 1982 il professore Zichichi, con i premi Nobel Paul Dirac, britannico, e Piotr Leonidovič Kapitza, russo, scrissero nella città di Erice e che promuove la scienza come strumento al servizio dell’uomo e non delle nazioni, con l’intento che ogni nuova scoperta venga sempre condivisa con tutto il mondo scientifico. All’epoca questo documento venne sottoscritto in breve tempo da 90.000 scienziati a livello mondiale.

Per festeggiare questi primi 60 anni di attività saranno presenti inoltre lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli italiani e sovrintendente della Fondazione Erice Arte, e diversi rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali.

Le celebrazioni godono del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Visite: 58