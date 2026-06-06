Roberto Daprà comanda

al 44° Due Valli dopo la prima tappa

Il pilota ACI Team Italia chiude la prima giornata con 2.0 secondi di vantaggio su un ottimo Avbelj e 5.5 su Crugnola non del tutto soddisfatto. Scandola è il primo veronese con il settimo posto. Bene Nucita, reazione di Campedelli in notturna. Domani altre 8 prove speciali per la giornata più impegnativa.

Roberto Daprà

Verona, 5 maggio 2026 – Cinque prove speciali, due in notturna. Al termine di questa prima giornata al 44° Rally Due Valli, a comandare è Roberto Daprà con Luca Guglielmetti con la Skoda Fabia RS Rally2 preparata da Delta Rally. Il pilota trentino portacolori del progetto ACI Team Italia ha dato lo strappo sulla speciale “San Peretto – prenotACI” che nel secondo passaggio si è corsa in notturna.

Il confronto tuttavia è apertissimo e già si pregusta la giornata di domani, con otto speciali e ancora oltre 87 chilometri di prove speciali tra “Alcenago – Tomasi Auto”, “Moruri – Up Rent” e “San Francesco – Seven Car”. Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka sono secondi ad appena 2 secondi, dopo essere rimasti in testa per una parte della tappa, sempre con distacchi cortissimi. L’equipaggio sloveno sa di potersi giocare una grande occasione e domani partirà per tornare davanti.

Se la tappa di Avbelj è stata molto positiva, meno convinto è stato Andrea Crugnola. Il fuoriclasse varesino non ha nascosto la sua frustrazione anche se, terzo, ha un distacco di appena 5.5 secondi. Navigato da Luca Beltrame con la Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 Crugnola ha un po’ faticato, ma sa di poter attaccare domani, quando si accenderanno nuovamente i motori.

Un po’ più staccati Andrea Nucita e Maurizio Messina, sempre su Skoda Fabia RS Rally2, che hanno reagito con maestria sulle prove in notturna e sono quarti a 19.1, mentre Simone Campedelli e Tania Canton, con la Toyota GR Yaris Rally2 sono quinti a 20.7 dopo una reazione sulle speciali in notturna. 22.7 il distacco di Fabio Andolfi e Marco Menchini, sesti con un’altra Fabia RS, mentre Umberto Scandola ed Alessandro Campedelli sono al settimo posto a 57 secondi, primo equipaggio veronese.

Domani sarà come da tradizione la giornata più intensa. 8 prove speciali per il CIAR, 6 per il CRZ che partirà domani mattina per la sua gara. Entrambi partiranno da Piazza Bra passandoci domani molto presto, mentre poi il biscione si sposterà sulle speciali. La gara dell’Assoluto affronterà due prove per tre passaggi con due giri aggiuntivi sulla “Alcenago” nell’identico disegno del venerdì.

La CRZ disputerà un doppio giro su “Moruri”, “San Francesco” e “Alcenago”, con un totale cronometrato di 60,24 chilometri e l’arrivo in Bra dalle 15:25, mentre il CIAR arriverà dalle 20:15.

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