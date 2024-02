Saper accogliere, saper fare turismo.

Grande successo all’IPS “Federico II” – Enna per l’evento di presentazione del nuovo libro di Giuseppe Taranto – Best Receptionist. Un plauso e un ringraziamento doveroso da parte del Distretto Turistico Dea di Morgantina e della “DMO Sicilia centrale” all’autore del volume, al Dirigente dell’USR Filippo Ciancio, alla Dirigente dell’IPS Rosaria Di Prima, alla Prof.ssa Agnese Patti, per aver ideato e organizzato l’incontro, e alla Prof.ssa Elisa Di Dio, per averlo magistralmente moderato alla presenza di qualificati ospiti e partner importanti del nostro territorio, come l’APS Sicilia Turismo per Tutti rappresentata dalla Prof.ssa Bernadette Lo Bianco

