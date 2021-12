Al Sig. Sindaco di Enna Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Enna Al Consiglio Comunale di Enna Oggetto: Mozione. I Sottoscritti consiglieri Cardaci Walter, Comito Francesco e Firrantello Giuseppina , ai sensi dello

Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale di Enna, presentano la seguente mozione ex

art. 67 del Regolamento del Consiglio da inserire all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale:

PREMESSO CHE

 Da mesi migliaia di migranti dalla Bielorussia cercano di passare il confine polacco per

entrare in Europa, ma vengono sistematicamente respinti dalla polizia e dall’esercito

polacchi;

 Tali respingimenti causano un blocco della popolazione migrante ai confini tra i due Paesi

nel cuore d’Europa in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza adeguata fornitura di

viveri e in aree scarsamente ospitali;

CONSIDERATO CHE

 Il Governo di Varsavia non lascia spazio alla solidarietà con una normativa che con lo

spettro del reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale vieta di accompagnare i

migranti lungo il tragitto, di farli soggiornare per più giorni, avvicinarsi al confine per

lanciare viveri, sacchi a pelo, coperte in territorio bielorusso;

 In molte case sul confine tra Bielorussia e Polonia gli abitanti lasciano accesa una luce verde

per indicare ai migranti che si trovano al gelo oltre il filo spinato della frontiera senza poter

tornare indietro ma nemmeno proseguire che in quelle abitazioni potranno trovare un

rifugio sicuro per la notte, un pasto caldo e una persona amica;

 Papa Francesco ha ricordato nell’ultimo Angelus i fatti con queste parole: “Quanti migranti

sono esposti anche in questi giorni a pericoli gravissimi e quanti perdono la vita alle nostre

frontiere (…) sento dolore per le notizie sulla situazione in cui si trovano tanti di loro, quelli

che sono morti nel Canale della Manica, al confine della Bielorussia, molti dei quali sono

bambini, di quelli che annegano nel Mediterraneo”;

 Enna è una città che accoglie ed accogliente;

RITENUTO CHE

 Di fronte alla brutalità e al tragico destino di migliaia di famiglia costrette al gelo in cerca di aiuto è doveroso contribuire alla campagna mediatica per chiedere solidarietà e

diritti coerentemente con lo spirito fondante e sopito dell’Unione Europea

CHIEDONO ED IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

 A illuminare di colore verde la Torre di Federico luogo simbolo della ciità in solidarietà con i

migranti in fuga verso la Polonia e con le famiglie polacche che tentano di dare loro un

rifugio sicuro;

 A sensibilizzare i Comuni della Provincie e della Regione, anche facendosi tramite presso

l’ANCI Sicilia, a fare lo stesso con le sedi delle istituzioni locali nonché i luoghi simboli delle

città del Lazio.

