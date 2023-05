Enna estemporanea di Pittura “Il Belvedere della Sicilia”

“Il belvedere della Sicilia“, Enna è il capoluogo di provincia più alto d’Italia. Situata al centro

dell’isola, questa antica città offre straordinari panorami sulla campagna siciliana e un’atmosfera incantevole che rievoca le antiche culture e le dominazioni che hanno lasciato la loro preziosa impronta in questi luoghi, quali, per citarne alcuni: il Castello di Lombardia, la Torre di Federico II, la Rocca di Cerere, le strade antiche, le tante chiese e il Belvedere.

Per la Promozione di questo territorio intriso di storia e cultura la Pro Loco Enna “Proserpina” ha deciso di organizzare una estemporanea di pittura.

Pro Loco Enna “Proserpina” Aps

Per partecipare info presso la sede della pro loco

