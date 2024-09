ENNA: TORNA FESTA DELL’UNITÀ Dopo 13 anni torna la Festa dell’Unità ad Enna, su iniziativa del Partito Democratico ed i Giovani Democratici della Città di Enna, nelle giornate di Venerdì 27, Sabato 28 e Domenica 29 Settembre 2024 presso il Parco Proserpina a Pergusa. Il programma prevede dibattiti politici, attività, la tradizionale area food e spettacoli per tutte e tre le giornate della manifestazione. Tre giorni ricchissimi, resi possibili grazie al supporto di tante associazioni e sponsor, che saranno occasione di confronto, socializzazione e divertimento per tutte le fasce generazionali della comunità ennese. L’apertura della manifestazione è prevista per Venerdì 27 alle ore 19:00 con il dibattito sull’autonomia differenziata alla presenza del gruppo parlamentare del Partito Democratico; cui seguirà il concerto di Olivia Sellerio (cantautrice palermitana ed autrice delle musiche di Montalbano) e dj set. Per Sabato 28 la giornata prevede: – per la mattina, a partire dalle 10:30, l’attività di Minibasket, grazie alla collaborazione con UISP, ed il dibattito “Salute: bisogni, diritti e accesso ai servizi sanitari” con una presenza importante di autorità e esponenti del settore; – nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, l’iniziativa “la repubblica e i suoi figli” promosso da GD e ANPI e l’intervista”Sicilia: prospettive e sviluppo, tra mediterraneo e Europa” con segretario regionale e deputazione europea. – la sera, alle 19:30 il dibattito, con tutte le forze politiche di opposizione, dal titolo “Costruiamo l’alternativa in Città” per parlare di Enna e del suo futuro; ed a seguire il concerto live del gruppo musicale “Qbeta”, prolifico gruppo siciliano attivo degli anni ’90 e vincitori di numerosi premi, ed il dj set con Enna Massive Sound e Mattia TMB. Domenica il programma prevede: – per la mattina, a partire dalle 10:30, la passeggiata ecologica sulle rive del lago con Legambiente Sicilia e il giro in bici (messe a disposizione sempre da Legambiente) in collaborazione con UISP; – nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, le iniziative “Enna Bene Comune: il patrimonio culturale della città” con attori e associazioni culturali cittadine e “Diritti: ius soli e ius scholae” con la presenza di soggetti e professionisti qualificati; – La sera, un momento danzante con il “liscio” in collaborazione con i centri anziani, quindi alle 20:00 il comizio di chiusura della manifestazione, alla presenza di esponenti regionali e nazionali del PD, e a chiudere l’esibizione del gruppo folk ennese “I Faiddri”. In tutte le giornate, saranno allestiti stand e un’area food (dove saranno somministrati panini e piatti tipici della tradizione della festa) e una per le bevande (con la zona bar). Il Partito Democratico e il comitato Festa invita tutta la cittadinanza a partecipare.

