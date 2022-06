Una Sala Cerere gremita martedì scorso per il ritorno in presenza del premio giornalistico Emanuele Fonte riservato alle scuole di ogni ordine e grado promosso dalle figlie Rosalba e Francesca con la collaborazione dell’IC De Amicis di Enna in ricordo del cronista che per oltre 50 anni ha raccontato la città di Enna.

Ed il tema prescelto quest’anno è stato appunto quello che ha per oltre 2 anni ha bloccato e per certi versi continua a bloccare la vita di tutti noi ovvero la Pandemia e gli effetti del Covid sulle menti di tutti noi.

La cerimonia si è aperta con la proiezione di in videoclip realizzato dal Liceo Musicale di Enna, fuori concorso, da una idea della docente Giovanna Fussone.

Unica nota stonata a dispetto di un gran numero di scuole partecipanti da tutta la Sicilia, pochissime quelle dell’ennese ed in particolare del capoluogo.

Il libro in verranno raccolti tutti i lavori eseguiti è stato offerto dalla casa editrice La Moderna.

Questi i vincitori del premi:

Sezione Articoli

Scuola primaria

primo premio

“Gli effetti nascosti della Pandemia” – Azzurra Impellizzeri – 5^ A IC Neglia Savarese

Scuola media

“Una libertà negata” – Noemi Maelle – 1^ IC Vittorio Emanuele Orlando – Palermo

Scuole Superiori

“Il Covid 19 nel mondo ruba gli anni d’oro di molti giovani menti” – Eduardo Rizza – 1^ B Istituto Superiore Michelangelo Bartolo – Pachino

Sezione Foto

Scuola Primaria

“In bilico tra Covid e normalità”- Gabriele Balsamo e Diego Patelmo 5^ D IC Neglia Enna

Secondaria di primo grado

“L’amore nonostante tutto” – Roberta Cmpanella, Laura Geraci, Laura Grimaldi, Noemi Vaccaro – 1^ B IC De Amicis Enna

Secondaria secondo grado

“Il Covid un corpo due riflessi” – 1^ C Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano

Sezione Video

Primaria

“Il Covid con i nostri occhi i nostri cuori…le nostre Menti” -5 ^ B IC De Amicis

Secondaria primo grado

“Soli nel mondo” Gaia Ruggero – 2^ S – IC De Amicis sezione Villapriolo

Secondo grado

“La vita durante il Lock Down” – 1^ B – Liceo Scientifico Michele Cipolla di Castelvetrano

