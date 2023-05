Enna; alla Kore mostra itinerante Salvatore Boscarino

Il 25 Maggio si inaugura all’Università di Enna Kore, dopo essere passata dall’Università di Catania e dalla città di Caltanissetta, la mostra itinerante del ventennale (1998-2018) del Premio tesi di Laurea ‘Salvatore Boscarino’, sulle strutture fortificate, che prevederà una breve giornata di studio, e che sarà successivamente ospitata all’Università di Palermo e Messina. E’ un’occasione per pensare come queste strutture, nella Sicilia interna, più antiche, e per questo maggiormente significative, possano costituire elementi di valori di rete’ nel territorio della Sicilia interna, fortemente caratterizzata per lo più da strutture insediative di piccoli abitati d’altura, di piccola dimensione, immersi una dimensione prevalente di paesaggio aperto.

Un’opportunità di sinergia fra associazioni dedicate, Enti di ricerca ed Ordini professionali, per una riflessione sulle possibilità offerte dal riconoscimento dei valori locali del territorio.

Visite: 80