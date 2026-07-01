PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE “CRISTIANA MATANO”

Andrea Affaticati, Giuseppe Ciulla, Eleonora Dragotto e Luca Galuppini i vincitori dell’edizione 2026

La consegna l’8 luglio a Lampedusa nella serata con Giobbe Covatta e Donatella Finocchiaro

Andrea Affaticati (Ntv-Germania) per la stampa estera, Giuseppe Ciulla (Rai3-Il Cavallo e la Torre) per la tv nazionale, Eleonora Dragotto (Il Venerdì di Repubblica) per la stampa cartacea nazionale e Luca Galuppini (La Voce di Novara) per la categoria under 30: sono questi i vincitori dell’undicesima edizione del Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, che riceveranno il riconoscimento durante la serata dell’8 luglio a Lampedusa. Lo ha stabilito la giuria presieduta da Riccardo Arena (Giornale di Sicilia) e composta anche da Felice Cavallaro (Corriere della Sera), Raffaella Daino (Sky), Roberto Gueli (Rai), Xavier Jacobelli (Tuttosport), Emanuele Lauria (la Repubblica), Elvira Terranova (AdnKronos) e Jenna Vehvilainen (Yle-Rtv Finlandese).

L’edizione 2026 di Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano si aprirà il 6 luglio e si concluderà proprio l’8 luglio in Piazza Castello con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai giornalisti a partire dalle ore 21:30. Durante la serata, condotta da Elvira Terranova e Salvo La Rosa, verranno premiate anche le eccellenze lampedusane e gli studenti che hanno preso parte al corso di formazione giornalistica promosso dall’associazione Occhiblu. Ospiti della serata saranno l’attore Giobbe Covatta, da molti anni attivista nelle campagne di sensibilizzazione a difesa dei diritti umani, e l’attrice Donatella Finocchiaro.

Il programma del festival prevede anche una mostra realizzata con i disegni dei bambini di Gaza, lo spettacolo teatrale “Io-Una corsa infinita” con Alessandra Salamida e la presentazione del libro “Perché ero ragazzo” di Alaa Faraj, il giovane libico che ha trascorso dieci anni in carcere perché accusato di essere uno scafista e oggi parzialmente graziato dal presidente Mattarella e in attesa della revisione del processo. La serata musicale vedrà la partecipazione di Ditonellapiaga e della coppia Maria Antonietta e Colombre, mentre il tema del convegno sarà “Raccontare il Mediterraneo: crisi, conflitti, guerra cognitiva e rischi del nuovo ordine mondiale”.

Il Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano è organizzato con il patrocinio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, della Federazione Nazionale della Stampa, di Assostampa Sicilia e Palermo, in collaborazione con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea.

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