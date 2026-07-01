Al via la sesta edizione del

“Quinto Flauto Festival”

A inizio a Calascibetta oggi la cinque giorni dell’importante festival internazionale flautistico.

“Quinto Flauto Festival”, unica manifestazione in Sicilia dove vede coinvolti numerosi flautisti provenienti da diverse città internazionali.

Organizzato dall’Associazione Musicale “Antonino Giunta” APS-ETS di Calascibetta, presieduta da Mario Bruno, con il sostegno della Provincia di Enna, dell’ARS, del Comune di Calascibetta e dalla Briccialdi Flautitalia, vedrà coinvolti tantissimi giovani che vogliono far crescere le loro attitudini per lo studio del Flauto Traverso. Li vedrà impegnati in diverse attività: masterclass, seminari, laboratori e concerti matinèe e serali. Il tutto in una cornice fra i Borghi più belli d’Italia: Calascibetta.

Gli spazi saranno tutti concentrati al centro della città: il Teatro Comunale, lo Spazio archeologico delle Grotte di via Carcere, la Sede dell’Associazione Musicale “Antonino Giunta”, la Chiesa MM.SS. del Carmelo e i locali dell’I.C. “S. Chiara plesso Umberto I.

Il coordinamento artistico, di notevole esperienza artistica, formato dai maestri Salvatore Buetto, Carmelo Capizzi, Riccardo Ghiani e Salvatore Saladino, vogliono evidenziare la notevole qualità offerta dagli importanti ospiti di quest’anno: Andràs Adorjan (Monaco di Baviera in Germania), Lelya Bayramogullari (Adalia in Turchia), Jean Louis Beaumadier (Marsiglia in Francia), Salvatore Buetto (Palermo – Sicilia), Giorgio Di Giorgi (Trieste – Italia), Elena Favaron (Mestre – Italia), Yuri Guccione (Palermo – Sicilia), Riccardo Ghiani (Cagliari – Italia), Antonino Saladino (Palermo – Sicilia), Salvatore Saladino (Palermo – Sicilia), Franco Sclafani (Palermo – Sicilia), Maria Siracusa (Torino – Italia).

Inoltre collaboreranno i maestri Vèronique Poltz (pianoforte), Francesca Carta (pianoforte), Coro degli Erei, Antonino Interisano (tenore) e l’Orchestra di Flauti “Albisiphon Ensemble”.

Importanti infine le collaborazioni dei flautisti: Claudio Paradiso (Parma – Italia), Domenico Testaì (Catania – Sicilia) e Daria Grillo (Messina – Sicilia).

Tutti grandi maestri di caratura nazionale e internazionale che si alterneranno per offrire ai giovani musicisti, stimoli ed insegnamenti preziosi per la formazione artistica e professionale.

Le attività del festival si svolgeranno nei giorni 1 e 2 (Concorso “Faja”) e 3, 4 e 5 luglio dedicati al fitto programma di concerti , masterclass, seminari e laboratori.

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