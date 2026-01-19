Si è svolto sabato a Enna l’incontro “La cucina italiana e la Settima Arte”, un viaggio tra immagini e sapori in cui il cibo si è rivelato forza narrante, capace di attraversare culture, memorie e identità.

Dalle tradizioni italo-americane alle migrazioni, tradizioni culturali che si assemblano e si reinventano nel tempo hanno preso forma attraverso spezzoni di film e serie tv.

Un sentito ringraziamento a Vincenzo Cicero (Università di Messina), Beppe Manno, direttore artistico della DOC – Rassegna itinerante del cinema d’autore in Sicilia, e Loredana Trovato (Università di Messina) per gli interventi che hanno arricchito il confronto, oltre a Marina Taglialavore, delegata dell’Accademia Italiana della Cucina di Enna, e Pietro Colletta, presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

Grazie a tutti per la partecipazione e l’ascolto.

Advertisement

Advertisement

Visite: 130