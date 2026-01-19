Storie correlate

Comicità e momenti di riflessione al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, Maurizio Casagrande conquista il pubblico con “Il viaggio del papà”

comunità 1

Arci Enna: Comunità E?….Abitare il presente con consapevolezza e partecipazione

Al “Centro d’arte Raffaello” tornano i pomeriggi dedicati agli incontri con i talenti contemporanei della galleria.

Italia Italy - Ungheria HungaryMen’s EHF Euro 2026 - Preliminary Round - Group FKristianstad, 18/01/2026Foto di Luigi Canu - FIGH

Figh: EHF EURO 2026: l’Italia lotta alla pari ma cede all’Ungheria nella seconda giornata del Gruppo F

Calcio Seconda Categoria: pareggiano Lagoreal e Valguarnerese

Basket vittoria interna per la Libertas Consolini

la tenda

Centro Anziani Montesalvo: intero ricavato dei mercatini di Natale all’Associazione La Tenda

