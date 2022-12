Gli eventi salienti del ventiventidue

Si chiude oggi un anno costellato da tanti aspetti negativi e da qualcuno positivo dal punto di vista finanziario, proverò a ripercorrere quelli che lo hanno maggiormente caratterizzato.

Nei primi due mesi sembra che l’inflazione, dopo un decennio di assoluto letargo, voglia cominciare a dire la sua, infatti il 16 Marzo la Federal Reserve alza, per la prima volta i tassi di interesse.

Il 4 aprile Elon Musk acquista il 9,2% di Twitter diventandone il primo azionista.

Il 19 Aprile l’inflazione in America sale inaspettatamente al 8,5%, mentre il giorno dopo il titolo Netflix scende in un sol giorno del 40% dopo la diffusione dei dati sul numero degli abbonati, 200.000 in meno nei primi tre mesi dell’anno.

Il 4 Maggio la Fed rialza nuovamente il tasso di interesse dello 0,5%, rialzo che risulta essere il più alto degli ultimi 40 anni.

Il 2 Settembre Gazprom sospende le forniture di gas all’Europa sulla scorta di voci insistenti sul tetto al prezzo del gas.

Nello stesso mese e precisamente il 26 si verifica lo scoppio del Nordstream che fornisce gas proprio all’Europa.

Il giorno successivo Elon Musk decide di acquistare il 100% di Twitter licenziando in tronco centinaia di managers.

Il 2 Novembre la Fed rialza nuovamente i tassi d’interesse.

L’11 Novembre dichiara fallimento una delle più conosciute piattaforme di trading per criptovalute, si parla di FTX.

Infine il 15 Novembre viene diffusa la notizia che la popolazione mondiale raggiunge gli 8 miliardi soltanto 11 anni dopo aver raggiunto i 7 milardi e si stima che nel 2037 raggiungerà i 9 miliardi.

Tutti questi eventi e non solo hanno fatto si che il 2022 venga ricordato come uno di quegli anni negativi dal punto di vista finanziario; infatti tutte le piazze sia europee che americane che asiatiche chiudono con bilanci negativi.

Ma l’esperienza ci insegna che il calo delle quotazioni rappresenta sempre un fiume di opportunità e soprattutto che i rendimenti sugli investimenti stessi sono determinati si dall’andamento dei mercati ma soprattutto dal comportamento e dall’approccio psicologico del singolo investitore sugli stessi.

