Ecco il nuovo Organigramma FIC, tra new entry e tante riconferme

Valeria Pizzutilo

All’indomani del Consiglio nazionale, svoltosi il 22 e 23 maggio a Castelpetroso (Isernia), ecco arrivare i nuovi incarichi all’interno della Federazione Italiana Cuochi per il quadriennio 2023-2026, che rinnovano le guide di Dipartimenti, Compartimenti e Incarichi speciali, oltre a definire la nuova Giunta nazionale e il CdA di FIC Promotion (in realtà, già confermato durante i lavori dell’Assemblea nazionale di qualche settimana fa a Roma).

Più che di rinnovi, però, si dovrebbe parlare di tante riconferme, dato che sono davvero pochi i nomi che cambiano e la maggior parte sono quelli che continueranno a coordinare le linee guida dei vari settori FIC. Sintomo molto positivo, secondo il vecchio detto: “Squadra che vince non si cambia”… Vuol dire che si è lavorato molto bene e che si continua sul percorso già intrapreso, come ribadito più volte dallo stesso presidente nazionale FIC, Rocco Cristiano Pozzulo, il primo ad essere riconfermato per il quadriennio.

Questa, dunque, la composizione del nuovo Organigramma di Federcuochi, partendo proprio dal presidente nazionale, il lucano Rocco Cristiano Pozzulo, che avrà come presidente vicario ancora una volta il campano Pietro Roberto Montone, che resta anche come direttore responsabile alla guida della rivista IL CUOCO, magazine ufficiale della Federazione.

Consiglio Nazionale tavolo lavori650Riconosciuto anche il buon operato dei tre vicepresidenti di Area, con il Nord guidato da Gianluca Masullo (Valle d’Aosta, ma campano d’origine), il Centro da Luca Santini (Marche) e il Sud da Salvatore Turturo (Puglia).

Confermati, inoltre, gli incarichi a segretario generale per il calabrese Salvatore Bruno (ma romano d’adozione ormai da anni), per il vicesegretario Alessandro Laudadio e per il tesoriere Carmelo Fabbricatore (Calabria).

Rimane, poi, il prestigio di avere come presidente onorario FIC lo Chef tristellato Michelin Enrico Crippa (Piemonte), sempre molto presente e attivo durante le attività della Federazione.

Ed eccoci ai Dipartimenti: Associativo e Associazioni Italiane all’estero sarà sempre guidato da Giuseppe Casale (Basilicata), il Tecnico-professionale da Giovanni Guadagno (Lombardia), Media & Public Affairs da Alessandro Circiello (Lazio), Lavoro da Giuseppe Ferraro (calabrese, ma toscano d’adozione) e il Dipartimento Solidarietà Emergenze dal suo presidente nazionale Roberto Rosati (Lazio).

Sul fronte dei Compartimenti, invece, novità in casa dell’Ateneo della Cucina Italiana, dove Marco Valletta (Lombardia) passa il testimone a Lorenzo Alessio (Calabria, ma di stanza in Emilia Romagna). Il veneto Gianluca Tomasi resta alla guida della Nazionale Italiana Cuochi e Alessandra Baruzzi (Emilia Romagna) alla guida del sodalizio delle Lady Chef.

Cambio della guardia anche in casa del Compartimento Giovani, con Stefano Bongiovanni (Piemonte) che passa il testimone al molisano Ermando Paglione, che potrà contare sul valido supporto del Team Giovani, composto da: Andrea De Poli, Lorenzo De Vivo Martini, Michele Meynet, Karin Zugliani e Angelo Di Bona.

Già ricordata, inoltre, durante i lavori dell’Assemblea nazionale e ribadita poi al Consiglio nazionale la composizione di FIC Promotion: presidente Carlo Bresciani (Lombardia), Cda con Seby Sorbello (Sicilia), Roberto Lodovichi (Toscana), Salvatore Bruno e Rocco Pozzulo.

Seby Sorbello resta anche come responsabile nazionale Food Events FIC, così come un altro siciliano, il Maestro Giuseppe Giuliano, rimane responsabile nazionale di Pasticceria FIC. Dei Social continuerà ad occuparsi il lombardo Riccardo Carnevali, mentre il settore Media Press lo seguirà ancora il veneto Stefano Pepe. Sarà invece Pietro Billia (Valle d’Aosta) a prendere il posto del ligure Stefano Beltrame come responsabile del Cerco e Offro Lavoro. Il presidente DSE, Roberto Rosati, poi, dovrà anche occuparsi a livello nazionale del Cerimoniale FIC e del Coordinamento Comunicazione.

Ed eccoci, infine, alle nomine della Giunta nazionale FIC che, oltre ai già citati dirigenti Rocco Pozzulo, Pietro Montone, Gianluca Masullo, Luca Santini, Salvatore Turturo, Carmelo Fabbricatore, Giuseppe Casale, Giuseppe Ferraro, Alessandro Circiello e Giovanni Guadagno, vede l’ingresso dei presidenti regionali Rosario Seidita (Cuochi Siciliani) e Lorenzo Pace (Cuochi Abruzzesi) e del veneto Andrea De Poli.

L’augurio sincero che rivolgiamo a tutti è quello di un buon lavoro all’insegna del gioco di squadra, come ribadito più volte durante gli incontri nazionali FIC, perché si possano centrare ancora una volta tutti gli obiettivi che ci siamo posti, anche in questo nuovo quadriennio…

Un grande doveroso ringraziamento ai padroni di casa Massimo Talia (Presidente Regionale Cuochi Molise), Giovanni Colarusso (Presidente Provinciale Cuochi Isernia) e Matteo Miucci (Presidente Provinciale Cuochi Campobasso) per l’accoglienza e la professionalità messa in campo per l’organizzazione del prestigioso evento, per la prima volta in terra molisana.

Antonio Iacona

