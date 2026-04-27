Due appuntamenti in Sicilia per il nuovo tour di Gianni Morandi: 17 settembre 2026 Palermo (Teatro di Verdura) e 19 settembre Catania (Villa Bellini)

Nel pieno del successo del tour nei palasport, che si avvia alla conclusione con le ultime cinque date (Terni 28 aprile, Montichiari 30 aprile, Pesaro 2 maggio, Padova 4 maggio, Genova 6 maggio), Gianni Morandi annuncia oggi la leg estiva del tour C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026, la tournée prodotta da Trident Music, che lo vedrà impegnato in 12 nuovi appuntamenti a cielo aperto.

In Sicilia sono previste due date, promosse da Giuseppe Rapisarda Management: il 17 settembre al Teatro di Verdura di Palermo e il 19 settembre alla Villa Bellini di Catania.

Ad aprire il calendario estivo sarà l’appuntamento a Este (PD) (31 agosto @ Este Music Festival – Castello Carrarese); Morandi proseguirà poi con le date di Vigevano (2 settembre @ Vigevano in Castello – Castello Sforzesco), Mantova (4 settembre @ Mantova Summer Festival), Riccione (RN) (10 settembre @ Riccione Music City), Ostuni (12 settembre @ Arena Bianca – Foro Boario), Barletta (14 settembre @ Fossato del Castello), Palermo (17 settembre @ Teatro di Verdura – Wave Summer Music 2026), Catania (19 settembre @ Villa Bellini – Wave Summer Music 2026), Massa (24 settembre @ Piazza Aranci), Torbole sul Garda (TN) (26 settembre @ Spiaggia alle Foci del Sarca), Bergamo (28 settembre @ ChorusLife Arena), e concluderà con il live a Napoli (1 ottobre @ Arena Flegrea).

Anche queste nuove date saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. Nella scaletta ci sarà spazio sia per il nuovo singolo Monghidoro – brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy – sia per i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione. L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband – diretta dal Maestro Luca Colombo – che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano.

I biglietti di C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026 saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di domani, martedì 28 aprile, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

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