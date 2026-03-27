DOMANI, SABATO 28 MARZO QUARTO LIVE DEL “BATTIATI JAZZ FESTIVAL – NOTE IN TEATRO”

Nel teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati arriva il trio di Klaus Bellavitis

Prosegue il cammino con il jazz di alto profilo al “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro” edizione 2026, domani, sabato 28 marzo alle 21 nel teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati in via dello Stadio 19.

L’appuntamento è con un pianista e cantante che unisce eleganza e raffinatezza a passione e tecnica sopraffina: Klaus Bellavitis, in formazione trio.

Bellavitis guiderà il pubblico in un viaggio musicale raffinato tra jazz, swing e atmosfere internazionali, accompagnato da una sezione ritmica di grande esperienza composta da Antonio Petralia alla batteria e Cristiano Nuovo al contrabbasso.

Un concerto dal forte impatto emotivo, dove interplay, lirismo e grande tradizione jazzistica si incontrano sul palco del Teatro del Polo Culturale, confermando ancora una volta il valore artistico del Battiati Jazz Festival – Note in Teatro.

Pianista jazz e compositore, Klaus Bellavitis torna in Sicilia per la quinta volta, rinnovando il suo profondo legame con una terra che da sempre considera “un luogo dell’anima”. Un amore autentico per l’isola, la sua bellezza, la sua cultura e l’energia delle persone che la abitano.

Quello di domani si annuncia come un evento speciale che vedrà il Maestro esibirsi in trio con due musicisti di spicco del panorama siciliano, quali Petralia e Nuovo.

Il concerto promette un viaggio musicale tra standard jazz, improvvisazioni, e momenti di intima connessione con il pubblico, in pieno “stile Bellavitis”. Durante la serata, potrebbe esserci anche una sorpresa: l’omaggio di un “Ritratto Musicale”, ovvero una composizione istantanea ispirata a un’emozione o a una storia del pubblico, realizzata al pianoforte e dedicata in tempo reale. Questo format originale è oggi diventato una start-up innovativa, Ritratti Musicali® www.ritrattimusicali.it recentemente lanciata da Bellavitis stesso.

Di recente, Klaus ha presentato presso lo showroom Steinway & Sons di Milano un innovativo concerto interattivo che utilizza QR code e smartphone per permettere al pubblico di comunicare in tempo reale il proprio stato d’animo e i propri pensieri al musicista. Il format è stato denominato R.E.A.L. Concerts (Ritratti Emozionali Armonici Live).

Pianista jazz, direttore d’orchestra e compositore, Klaus Bellavitis è stato il primo italiano a laurearsi al Berklee College of Music di Boston. Ha suonato nei più prestigiosi palcoscenici di Europa, Stati Uniti e Asia, firmando 10 sold-out consecutivi al Blue Note di Milano. Vanta collaborazioni internazionali, colonne sonore per cinema e TV, e uno stile che unisce eleganza, improvvisazione e passione autentica.

Come per ogni appuntamento di questa stagione del Battiati Jazz Festival – note in teatro, la serata sarà introdotta e condotta da Riccardo Gangemi, poliedrico artista sempre in sintonia con il pubblico.

Arrivato alla 12a stagione, il “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro” è l’appuntamento invernale/primaverile dall’associazione Musikante del Presidente e Direttore Artistico Antonio Petralia.

7 appuntamenti con il grande jazz in un teatro dalle caratteristiche assolutamente consone ad un ascolto di qualità e alla piena e piacevole fruizione di spettacoli di alto livello.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti del Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro:

28/03/2026 Klaus Bellavitis Trio

18/04/2026 Raffaele Genovese 4et

16/05/2026 Alessio Zoratto 4et

30/05/2026 Michele Sperandio 4et

Ticket €15 fino ad esaurimento posti.

Infoline: 345-7447035 https://musikante.eu/abbonamenti-e-biglietti/

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