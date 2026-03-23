Domani Enrico Brignano sarà al Palarescifina di Messina con il suo show “Bello di mamma!”. Biglietti disponibili al botteghino
Domani Enrico Brignano sarà al Palarescifina di Messina con il suo show “Bello di mamma!”. Biglietti disponibili al botteghino
Enrico Brignano torna in Sicilia e sarà domani (24 marzo) a Messina con l’attesissimo one man show “Bello di mamma!”. Al Palarescifina sarà una nuova opportunità per vivere dal vivo l’ironia, il talento e l’energia travolgente di Brignano. I biglietti sono ancora disponibili online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati e domani pomeriggio si potranno acquistare anche al botteghino del Palarescifina. Il nuovo tour di Enrico Brignano è prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni e promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management.
Al centro di ‘Bello di mamma!’ (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) c’è un’idea semplice e potente: in un mondo che cambia velocemente, pieno di contraddizioni e richieste continue, tutti – prima o poi – sentiamo il bisogno di tornare a quell’abbraccio ancestrale che da bambini ci faceva sentire al sicuro. Il punto di partenza è l’immagine universale dell’infanzia: la voce della madre che risolveva le paure, una tazza di cioccolata, i cartoni animati, una coperta che scaldava gambe e cuore. Quel “bello di mamma” che proteggeva o, quando necessario, rimetteva in riga. Ad accompagnare Brignano in ‘Bello di mamma!’ ci sarà inoltre un’orchestra composta da 10 elementi e 2 coriste.