Didacta Sicilia, presentazione alla stampa il 26 settembre alle 11 a Palazzo d’Orléans

“Uno sguardo al futuro: l’intelligenza artificiale” è il titolo dell’edizione 2023 di Didacta Italia – Edizione siciliana, l’evento più importante dedicato alla scuola del futuro che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre prossimo negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco (Ct). L’evento sarà presentato alla stampa martedì 26 settembre, alle 11, a Palazzo d’Orléans, in Sala Alessi. Interverranno l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Elena Pagana, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, la coordinatrice del Comitato organizzatore di Didacta Italia, Anna Paola Concia. In videocollegamento Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera spa, e Cristina Grieco, presidente di Indire.

I giornalisti e i fotocineoperatori che desiderano partecipare alla conferenza stampa dovranno accreditarsi compilando il modulo a questo link entro lunedì 25 settembre alle 13.

Didacta Italia – Edizione siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di Indire. La rassegna propone un programma scientifico di alto livello coordinato dal professore Giovanni Biondi e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Regione Siciliana, l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, l’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, la Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Ufficio scolastico regionale per la Calabria e all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia. Partner: Didacta International.

Visite: 48