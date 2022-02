DELEGAZIONE ANCI INCONTRA PAPA FRANCESCO

Enna, 05/02/2022 – Il Sindaco del Comune di Enna, avv. Maurizio Dipietro, ha partecipato questa mattina, nella Sala Clementina in Vaticano, all’incontro della delegazione dell’ANCI con il Santo Padre.

La delegazione dei Sindaci, che ha salutato Papa Francesco indossando la fascia tricolore, era guidata dal Presidente di Anci, Antonio Decaro.

“È stato un incontro molto importante – ha commentato il primo cittadino ennese – nel corso del quale Papa Francesco ci ha rivolto parole di incoraggiamento richiamando tutti al rispetto della persona ed esprimendo apprezzamento per l’impegno profuso in questi due anni difficili segnati dalla pandemia, a tutela delle comunità amministrate”.

Anche Leoluca Orlando, presidente dell’ANCI Sicilia ha espresso al Santo Padre “gratitudine per la sua lezione sulla libertà dalla paura che passa attraverso la cura nei confronti della persona”.

Visite: 69