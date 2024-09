Ddl anti-crack, Savarino: «Copertura finanziaria a una legge per difendere i nostri ragazzi»

«La legge contro le dipendenze è una norma doverosa per difendere i nostri ragazzi e sostenere le loro famiglie. Fin dall’inizio della mia attività sono stata impegnata nel campo della lotta alla droga, per questo non posso che accogliere con gioia la copertura finanziaria di 11,2 milioni di euro da parte della Regione e voglio ringraziare il presidente Schifani per il suo impegno. La Sicilia sarà tra le prime regioni ad avere una norma all’avanguardia, un risultato importante che abbiamo perseguito nell’intergruppo parlamentare all’Ars sul fenomeno di consumo di droghe negli adolescenti. Non posso che augurarmi che il disegno di legge continui velocemente il proprio percorso verso l’approvazione». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, commentando la copertura finanziaria del disegno di legge contro le dipendenze da parte della Regione voluta dal presidente Schifani.

