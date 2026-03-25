Da “profondo sud” a centro del Mediterraneo.

Sabato 28 marzo, alle 16.00, alla Galleria Civica di Enna, appuntamento con Una cosa di sinistra.

Un confronto politico che parte dalla Sicilia per discutere di ciò che oggi attraversa il Mezzogiorno e il Paese: spopolamento, disuguaglianze, beni comuni, classi dirigenti, sviluppo, divari territoriali e futuro delle nuove generazioni.

Lo faremo attraverso quattro questioni decisive: la nuova questione meridionale, il rapporto tra sottosviluppo e governo dei territori, il tema dello sviluppo regionale tra Europa e amministrazione locale, e il ruolo della Sicilia al centro del Mediterraneo, come terra di frontiera ma anche di possibilità.

Ne parleremo insieme ad amministratrici, amministratori, dirigenti politici e ospiti nazionali, tra cui Giuseppe Provenzano e Roberto Speranza, con i saluti di Stefania Marino e Anthony Barbagallo.

Per cambiare prospettiva sulla Sicilia e restituirle centralità nel Mediterraneo e nel futuro del Paese.

Rigorosamente a sinistra.

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