Storie correlate

“Regione bloccata, lavoratori in piazza: il tempo delle promesse è finito, Schifani intervenga”. Il sit in si sposta sotto la presidenza della Regione Siciliana: appuntamento il 26 giugno

Riccardo Giugno 16, 2026

Part-time involontario Enti locali — Incontro Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp con l’assessore Ingala: avviato il monitoraggio sul personale part-time. Aperture su variazioni di bilancio e programmazione 2027

Riccardo Giugno 16, 2026

Lettera aperta dei sindacati degli inquilini di Cgil, Cisl e Uil

Riccardo Giugno 15, 2026

Ultime notizie

Cambiamenti climatici ecosistemi marini: Unci AgroAlimentare presenta progetto Girare ad Agrigento

Riccardo Giugno 16, 2026

Fondazione Antonio Presti celebra il solstizio d’estate alla Piramide – 38° parallelo

Riccardo Giugno 16, 2026

Mediterraneo da remare #PlasticFree #NoLitter – 30×30 Target by 2030”. “Alleanza” tra mondo della ricerca, sport, istituzioni, società civile e imprese per il 30% di mare protetto entro il 2030

Riccardo Giugno 16, 2026

Presentate a Palermo le date siciliane della tournée 2026 di Notre Dame de Paris

Riccardo Giugno 16, 2026