Coppa Sicilia di Torball 7 Novembre 2026 – Enna.

Il G.S.D. U.I.C. G.FUCA’, in collaborazione con la FISPIC Delegazione regionale Sicilia indice ed organizza la Coppa Sicilia di Torball anno sportivo 2026/2027, in programma per il 7 novembre 2026.

Responsabili Organizzativi

Dott. Dario La Paglia – Presidente G.S.D. U.I.C. G.Fucà

Cellulare: 3923151968. Indirizzo email: gsd.fuca@gmail.com

Dott. Alessandro Carfì – Delegato Regione Sicilia FISPIC

Cellulare: 3382426951. Indirizzo email: delegatosicilia@fispic.it

Programma Manifestazione

Il programma della Manifestazione di seguito riportato si intende di massima in quanto lo stesso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate agli interessati.

Sabato 7 novembre 2026

ore 08:30 riunione tecnica,

ore 09:00 inizio partite

ore 13:00 pausa pranzo

ore 14:00 ripresa partite

ore 16:30 premiazione

Alla fine della premiazione seguirà la fase di promozione sportiva rivolta a tutte le persone che vogliono esplorare questa realtà.

Sede di gara: Enna (EN) presso la Palestra Polisportiva di Enna Bassa, Piazza De Coubertin, 94100 Enna (https://www.google.com/maps/place/palestra+polisportiva+enna+bassa/@37.559636,14.2924788,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1311277b1fa1d091:0xaef020bb6b472142!8m2!3d37.559636!4d14.2946675).

Per il pranzo, per chi vuole, sarà effettuato in palestra con rustici tipici del posto e bevande a cura della Federazione

Si assicura alle società partecipanti all’evento in oggetto, che sarà possibile usufruire delle docce con acqua calda presenti nell’impianto sportivo.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società Sportive entro e non oltre il 18 ottobre 2026 allegando copia del versamento della tassa di iscrizione di € 11,00 a squadra da versare sul seguente iban: IT61P0100503309000000000566 intestato alla FISPIC (in caso di problemi inserire come beneficiario Federazione Italiana Sport Paralimpici), specificando come causale “iscrizione Coppa Sicilia di Torball anno 2025/2026”

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: delegatosicilia@fispic.it, carrubba@fispic.it fogola@fispic.it.

Si raccomanda di indicare nella mail per ogni società il numero complessivo delle persone che si fermeranno per il pranzo, in modo da effettuare le prenotazioni.

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Regolamento e Norme

Gli incontri si svolgeranno secondo un calendario redatto dal Direttore Sportivo di disciplina che stabilirà, in base al regolamento e al numero di iscritti, la formula più adeguata affinché si rispettano gli orari stabiliti, per tutto il resto viene applicato il regolamento federale.

Iniziativa Fotografica e Reportage

Si informa altresì che, nell’ambito di un progetto di collaborazione già in essere tra il G.S.D. U.I.C. G. Fucà e il Circolo Fotografico Siciliano, durante l’intero svolgimento degli incontri saranno presenti sul campo dei fotografi incaricati di realizzare un reportage fotografico dedicato all’evento. Tale iniziativa nasce non solo per testimoniare e valorizzare i momenti salienti della manifestazione sportiva e dell’integrazione paralimpica, ma anche per dare maggiore visibilità alla disciplina del Torball e all’operato della Federazione sul territorio, promosso attraverso la società organizzatrice e la Delegazione Regionale Sicilia.

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