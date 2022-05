CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI CON “RIPARTIAMO CON LO SPORT”

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO PASSEGGIATA LUNGO LA VIA SACRA

E’ iniziata con un bellissimo momento all’insegna della vera essenza dello sport la settimana degli appuntamenti con “Ripartiamo con lo Sport” promosso dal Comitato Sicilia Uisp e che culminerà sabato 4 e domenica 5 con lo svolgimento al campo comunale Tino Pregadio di Enna del Campionato Nazionale Uisp di Atletica Leggera.

Nel pomeriggio di lunedì 30 maggio nella sala conferenze dello splendido scenario dell’ex Convento dei Cappuccini, la tavola rotonda sulle tematiche ambientali e su come si conciliano attività fisica, tempo libero e rispetto dell’ambiente promossa dall’Azione Cattolica di Enna e che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo dell’ambientalismo, del Presidente della SRR il sindaco di Assoro Antonio Licciardo, l’assessore alle Politiche sociali Giampiero Cortese, il responsabile regionale delle politiche Ambientali, Santino Cannavò e il Presidente del Comitato Sicilia Uisp Enzo Bonasera, responsabile Azione Cattolica di Enna Luca Ingrassia. A moderare gli interventi il docente dell’Università Kore di Enna il Professore Pietro Colletta.

Al campo di Atletica leggera di Enna bassa, grande festa dello Judo giovanile con una esibizione dei giovanissimi della Ippon Judo Club Enna di Salvatore Palillo e di tanti altri atleti di una palestra di Catenanuova.

Un momento questo molto bello in cui si è veramente toccata con mano la vera essenza dello sport.

Gli appuntamenti con “Ripartiamo con lo Sport” continuano. Oggi 31 maggio alla Palestra Universal Fitness di contrada Misericordia, attività di ginnastica libera in occasione del Move Week mentre domani 1 giugno la tanto attesa passeggiata lungo la Via Sacra che partendo da Contrada Baronessa di Enna bassa, si inerpica per circa 3 km sulle pendici della città passando davanti la Grotta dei Santi ed arrivando sino ai piedi della Rocca di Cerere.

Immediatamente dopo in collaborazione con l’Azione Cattolica di Enna, la cerimonia di piantumazione di un albero d’Ulivo simbolo di Pace

Per l’occasione grande grande amore per la città da parte della locale azienda di trasporto pubblico della Sais Autolinee, è disponibile gratuitamente una navetta che accompagnerà i partecipanti all’inizio del percorso.

L’appuntamento per tutti è alle ore 16 nei pressi del piazzale Lombardia.

