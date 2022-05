UISP: NAVETTA DELLA SAIS AUTOLINEE A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PASSEGGIATA LUNGO LA VIA SACRA A ENNA

NAVETTA DELLA SAIS AUTOLINEE A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PASSEGGIATA LNGO LA VIA SACRA

Una azienda che fa sentire sempre il suo affetto per la città natale. Lo è la Sais Autolinee che per il prossimo 1 giugno ha messo a disposizione una navetta per tutti coloro che parteciperanno alla passeggiata lungo la via Sacra promossa dall’Uisp Sicilia in occasione dell’evento “Ripartiamo dallo Sport”. La navetta sarà disponibile dalle ore 16 in poi dal piazzale Lombardia e trasferirà i partecipanti in contrada Baronessa per la risalita lungo le pendici.

“La Sais Autolinee da sempre è una azienda con cui la città di Enna si indentifica – commentano dall’Uisp – proprio perché è sempre disponibile alle esigenze che arrivano dalla sua città. Un grazie nome di tutta l’Uisp a questa azienda orgoglio di tutta la città di Enna.

Visite: 105