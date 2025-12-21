Conferiti i diplomi di specializzazione alla Scuola Aleteia: tutte donne le nuove psicoterapeute. Istituiti due nuovi premi intitolati a Vittorio Guidano e Gianni Liotti

Si è svolta sabato, presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Aleteia di Enna, la cerimonia di conferimento dei diplomi di specializzazione in psicoterapia. Un momento di particolare rilievo formativo e simbolico che ha segnato, con grande emozione da parte di tutti i presenti, il completamento del percorso professionale delle nuove psicoterapeute, con brillante votazione.

A conseguire il titolo sono state tutte donne, testimonianza del ruolo sempre più centrale della presenza femminile nel mondo della psicologia e della psicoterapia, ambiti nei quali competenza scientifica, responsabilità etica e attenzione alla persona rappresentano valori imprescindibili.

Nel corso della cerimonia, molto partecipata, il direttore della Scuola Aleteia, Tullio Scrimali, ha annunciato l’istituzione di due nuovi premi, dedicati a Vittorio Guidano e Gianni Liotti, fondatori della terapia cognitiva e costruttivista a livello nazionale e internazionale.

L’orientamento cognitivo complesso, sviluppato ed insegnato presso la Scuola Aleteia da Scrimali, prende le mosse proprio dalla rivoluzione attuata in Psicoterapia, da Vittorio Guidano, partendo dall’ottica costruttivista e dall’approccio etologico ed evolutivo di Gianni Liotti, come ha sottolineato brevemente lo stesso fondatore di Aleteia ricordando la visita di Guidano all’interno della stessa scuola.

I premi sono stati concepiti per valorizzare l’eccellenza formativa, la qualità del lavoro svolto nell’elaborazione della tesi e l’impegno delle studentesse e degli studenti, profuso in questi anni nella scuola ennese.

Il Premio Vittorio Guidano è stato assegnato a Francesca Miglio e le consentirà la pubblicazione di un articolo scientifico o di un lavoro monografico, interamente a spese dell’Istituto Aleteia, a sostegno della produzione e diffusione scientifica.

Il Premio Gianni Liotti è stato conferito a Celeste La Greca e le garantirà la partecipazione, a carico della Scuola Aleteia, al congresso della Società Italiana di Teoria Comportamentale e Cognitiva, che si terrà a Torino, favorendo l’aggiornamento professionale.

Come ha precisato il professore Scrimali, i premi non hanno rappresentato l’unica novità di quest’anno. Il direttore Scrimali ha infatti annunciato che: “gli studenti che hanno già conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, come previsto dalla normativa vigente, potranno fregiarsi anche del titolo di specialista equiparato in psichiatria”, a riconoscimento del percorso formativo completato presso la Scuola e i centri clinici Aleteia.

Con queste iniziative, la Scuola Aleteia rafforza il proprio impegno nella promozione del merito, nella valorizzazione delle competenze e nella trasmissione dell’eredità scientifica e culturale del suo fondatore e dei suoi precursori Guidano e Liotti.

Il conferimento dei diplomi rappresenta non solo la conclusione di un percorso formativo impegnativo, ma anche l’inizio di una nuova fase professionale per le neospecializzate, chiamate a mettere le proprie competenze al servizio delle persone e delle comunità.

