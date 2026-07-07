L’UNIVERSITÀ KORE RILASCIA LE PRIME LAUREE IN MEDICINA Due terzi sono donne Oggi il Graduation Day
L’UNIVERSITÀ KORE RILASCIA LE PRIME LAUREE IN MEDICINA
Due terzi sono donne
Oggi il Graduation Day
A sei anni dall’avvio della Facoltà di Medicina, l’università Kore di Enna laurea i primi 50 medici che hanno concluso il loro percorso entro la prima sessione. Il corso di laurea in Medicina e chirurgia della Kore venne avviato in piena pandemia Covid nell’anno accademico 2020-2021, quando all’ateneo ennese vennero autorizzati 80 posti, poi cresciuti progressivamente fino a raggiungere una dotazione di 416 posti per anno.
I nuovi medici sono per due terzi donne: 33 su 50. Non poteva essere diversamente in una università dedicata ad una dea.
I laureati e le laureate provengono da 15 province di 6 diverse regioni, la più lontana da Padova, ma laureati provengono anche da Roma, Napoli, Bari e dalla Calabria. 38 sono siciliani, 12 di altre regioni.
Una curiosità: nessuno dei primi laureati in Medicina della Kore proviene dalla provincia di Enna. In quel primo anno di funzionamento nel 2020 nessun candidato a Medicina dell’ennese riuscì a superare il test di ammissione alla Kore.
Da Catania provengono 9 nuovi medici, 8 ciascuna da Agrigento e da Siracusa, 4 da Palermo, 3 da Ragusa, 2 da Caltanissetta e da Trapani, 1 da Messina.
La prima sessione di laurea del sesto anno di Medicina e chirurgia della Kore è stata distribuita in tre appelli che si concludono oggi.
Nel tardo pomeriggio è stato organizzato il “Graduation Day” nella piazza dell’Università. Le pergamene saranno consegnate dal rettore Paolo Scollo, dalla direttrice del dipartimento di Medicina, Roberta Malaguarnera, e dal responsabile del corso di laurea, Marco Barbanti, che è anche primario di cardiologia e emodinamica nell’Umberto I di Enna. La cerimonia sarà aperta da un breve discorso del presidente Cataldo Salerno.
In questi sei primi anni di vita, la Scuola di Medicina della Kore si è arricchita di ulteriori dieci corsi di laurea dedicati alle professioni sanitarie, dei quali uno a Caltagirone, mentre due nuovi corsi di Medicina e chirurgia sono stati previsti a Siracusa e a Ragusa.