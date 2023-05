Concorso Morgantìnon degli oli evo siciliani 2023, ecco i vincitori

Cerimonia di premiazione il 17 giugno

Il premio Morgantìnon d’ Oro 2023 quest’anno va all’olio “PRIMO DOP” prodotto da Frantoi Cutrera S.r.l. di Chiaramonte Gulfi (Rg). Di seguito l’elenco di tutti i vincitori suddivisi per sezione. Tutti i riconoscimenti saranno consegnati nel corso della premiazione dei migliori oli extra vergine siciliani in programma sabato 17 giugno, ore 17.30. La cerimonia si svolgerà nella suggestiva cornice del sito Archeologico di Morgantina, ad Aidone, in provincia di Enna. L’evento è organizzato dall’Ente Sviluppo Agricolo attraverso la propria Sezione Operativa periferica di Assistenza Tecnica (SOPAT) di Valguarnera, con la collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Enna e del Comune di Aidone.

L’edizione 2023 evidenzia, ancora una volta, una grande vitalità del comparto oleario siciliano. Gli alti standard qualitativi, inoltre, testimoniano un miglioramento costante dei processi di coltivazione e di trasformazione. A valutare gli oli delle 84 aziende partecipanti, che hanno presentato 114 campioni, 14 dei quali per la sezione “Miglior Regalo”, sono stati gli assaggiatori dell’IPA di Catania, coordinati dal capo panel Giuseppe Pennino. Una giuria, guidata da Luigi Caricato, scrittore, oleologo e autore di diversi volumi dedicati all’olio extra vergine di oliva, assieme ad Angelo Barbagallo e Bice Guastella, creativi pubblicitari, hanno invece esaminato l’immagine e il confezionamento, assegnando i premi “Miglior immagine” e Miglior regalo”. A caratterizzare il Morgantìnon anche le iniziative collaterali rivolte agli studenti dell’Agrario e dell’Alberghiero di Enna sulla conoscenza dell’olio e le tecniche di assaggio, le visite guidate agli impianti di trasformazione, alle fasi di potatura dell’ulivo e lo show cooking realizzato con il patrocinio dell’Unione regionale Cuochi Siciliani avvalendosi degli chef iscritti all’Associazione Cuochi e Pasticcieri Ennesi.

Fino al 10 giugno è possibile partecipare ad una indagine social lanciata sulla pagina Facebook @premiomorgantinon sul tema dell’olio. Chi risponderà correttamente potrà vincere 15 litri del miglior olio extravergine di oliva di Sicilia. L’estrazione avverrà durante la cerimonia conclusiva il prossimo 17 giugno.

Ecco l’elenco completo dei premi assegnati suddivisi per sezione:

Morgantìnon d’Oro 2023

PRIMO DOP prodotto da Frantoi Cutrera S.r.l. di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Sezione Miglior Olio

1° CINQUE COLLI prodotto da Az. Agr. Cinque Colli di Chiaramonte Gulfi (Rg)

2° IL SALTO prodotto da Tenuta Giannone di Modica (Rg)

3° CUNZATILLU prodotto da Az. Agricola Cunzatillu di Cassaro (Sr)

Sezione Miglior Olio Bio

1° MISCAZZE’ prodotto da Tenuta Cavasecca s.s. Agricola di Noto (Sr)

2° CONTRADA MANCUSI prodotto da Az. Agricola Signorelli Vincenzo di Ragalna (Ct)

3° NOTTI D’AMURI prodotto da Frantoio Nettare d’Oliva di Realmonte (Ag)

Sezione Miglior Olio I.G.P. Sicilia

1° XV MERIDIANO IGP prodotto da Etna Island S.r.l. di Nicolosi (Ct)

2° FOGLIE DI PLATINO (Noc. del Belice) prodotto da Az. Agricola Signorelli Vincenzo di Ragalna (Ct)

3° CONSOLI prodotto da Consoli Pasquale e F.lli S.n.c. di Adrano (Ct)

Sezione Miglior Olio DOP Monti Iblei

1° NETTARIBLEO prodotto da Agrestis Soc. coop. agr. di Buccheri (Sr)

2° A TURRI DOP prodotto da Frantoi Covato S.r.l. di Ragusa

3° DOP MONTI IBLEI 04 prodotto da Frantoio Galioto di Ferla (Sr)

Sezione Miglior Olio DOP Monte Etna

1° XV MERIDIANO DOP prodotto da Etna Island S.r.l. di Nicolosi (Ct)

2° TENUTA VASADONNA prodotto da Az. Agr. Fattoria S.Anastasia di Motta S.Anastasia (Ct)

Sezione Miglior Immagine

1^ BONOLIO S.r.l. di Sciacca (Ag) con gli oli Sicilia IGP, Val di Mazara e Val di Mazara Bio

2^ OLIO PROVENZANI S.R.L. di Palma di Montechiaro (Ag) con l’olio Family Blend

3^ TENUTA ARENA S.S. AGRICOLA. di Piazza Armerina (En) con gli oli Calcabrina, Barbariccia e Alichino

3^ OLIO PROVENZANI S.R.L. di Palma di Montechiaro (Ag) con gli oli Gran Crù Bio e Sicilia IGP

Sezione Miglior Regalo

1^ TENUTA DEL DUCA DI COSTANZA PARRINO di Monreale (Pa) con l’olio Oro di Piana

2^ FRANTOIO OLEARIO RUTA di Modica (Rg) con l’olio Don Ciccio Gold Selection

3^ AZ AGR. FRANCESCA TUMINO di Mazzarrone (Ct) con l’olio Sciabacco

Sezione Miglior Olio a Tavola

1° XV MERIDIANO DOP prodotto da Etna Island S.r.l. di Nicolosi (Ct) utilizzato per la realizzazione del piatto “Oro in Tavola” dello chef Massimiliano Giordano di Enna.

1° PRIMO DOP prodotto da Frantoi Cutrera S.r.l. di Chiaramonte Gulfi (Rg) utilizzato per la realizzazione del piatto “Umami” dello chef Hermes Picone di Nicosia (En).

Gran Menzioni Sezione Miglior Olio

Oro: U PRINCIPI prodotto da Az. Agr. Suoru Maria di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Argento: CASSIOPEA prodotto da Az. Agr. Parature di Castelbuono (Pa)

Bronzo: SALVATORE CUTRERA NOCELLARA prodotto da Frantoi Cutrera S.r.l. di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Gran Menzioni Sezione Miglior Olio Bio

Oro: BELL’OMIO prodotto da Agrestis Soc. Coop. Agricola di Buccheri (Sr)

Argento: CARBONIA (Noc. del Belice) prodotto da Az. Agr. Eugenia Gino di Aragona (Ag)

Bronzo: FILARINO prodotto da Az. Agr. Ai Cinque Filari di Sciacca (Ag)

Gran Menzioni Sezione Miglior Olio I.G.P.

Oro: FOGLIE DI PLATINO (Biancolilla) prodotto da Az. Agricola Signorelli Vincenzo di Ragalna (Ct)

Argento: CORTESE prodotto da Soc. Agr. Semplice Cortese di Adrano (Ct)

Bronzo: SAPTA’ prodotto da Az. Agr. Ventura Vincenzo di Biancavilla (Ct)

Gran Menzioni Sezione Miglior Olio DOP

Oro: POLIFEMO prodotto da Viragì s.r.l.s. di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Menzioni Speciali Sezione Miglior Olio

SANT’ANNA prodotto da Oleificio Sant’Anna di Peraino, Saladino & C. S.n.c. di Marsala (Tp)

SCIABACCO prodotto da Az. Agr. Francesca Tumino di Mazzarrone (Ct)

ARKE’ prodotto da Olio Arké e Natura S.a.s. di Serradifalco (Cl)

RISERVA prodotto da Az. Agr. Bonanno Domenico di Mazara del Vallo (Tp)

COSTA DEL MAZARO prodotto da Az. Agr. Randazzo Ivan di Mazara del Vallo (Tp)

ANDROMEDA prodotto da Az. Agr. Parature di Castelbuono (Pa)

POLIZZI prodotto da Frantoio Polizzi di Giangreco Luigi e C. S.a.s. di Caltanissetta

ACCURSIO prodotto da Az. Agr. Bono Accursia di Sciacca (Ag)

Menzioni Speciali Sezione Miglior Olio Bio

SANT’ANNA BIO prodotto da Oleificio Sant’Anna di Peraino, Saladino & C. S.n.c. di Marsala (Tp)

PASSIONE prodotto da Az. Agr. Bonanno Domenico di Mazara del Vallo (Tp)

TENUTE CIACCIO prodotto da Az. Agr. Ciaccio Alberto di Sciacca (Ag)

FIORE DEL BELICE prodotto da Az. Agr. Lombardo di Campobello di Mazara (Tp)

CARBONIA (Coratina) prodotto da Az. Agr. Eugenia Gino di Aragona (Ag)

INCANTO BIO prodotto da Oleificio Mallia S.a.s. di Modica (Rg)

NARISTEO BIO prodotto da Az. Agr. Abbate Antonino di Naro (Ag)

GALBASA prodotto da Loco Galbasa S.n.c. di Villafranca Sicula (Ag)

Menzioni Speciali Sezione Miglior Olio I.G.P. Sicilia

IL PRIMIZIO prodotto da Tenuta Chiaramonte Soc. Agr. S.r.l. di Ragusa

TERRE ROSSE IGP prodotto da Az. Agr. Giovanni Scollo di Caltagirone (Ct)

CUTRERA IGP SICILIA prodotto da Frantoi Cutrera S.r.l. di Chiaramonte Gulfi (Rg)

ALICHINO prodotto da Tenuta Arena s.s. Agricola di Piazza Armerina (En)

BONOLIO IGP prodotto da Bonolio S.r.l. di Sciacca (Ag)

L’OLIO DELLA MAESTRA TINA prodotto da Az. Agr. Giuseppe La Pira di Canicattini Bagni (Sr)

CARBONIA (Biancolilla) prodotto da Az. Agr. Eugenia Gino di Aragona (Ag)

