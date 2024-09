Con il Trofeo dei Castelli Peloritani la regolarità è al centro di Messina

La gara organizzata da Top Competition del 7 e 8 settembre, valida per il Campionato Regionale per il Campionato Sociale messinese, ha raggiunto la quota di 41 adesioni con Top Driver ed equipaggi d’oltre stretto. Novità la prova in notturna dinnmanzi l’università della città dello Stretto per ammirare la guida di precisione al centesimo di secondo

Torregrotta (ME), 6 Settembre. Il Trofeo dei Castelli Peloritani e tutta la Regolarità in provincia di Messina sono in grande crescita. Lo dimostrano i numeri del Trofeo dei Castelli Peloritani 2024 che ha raggiunto 41 equipaggi partecipanti e l’interesse collettivo per la disciplina sempre in aumento. Da circa tre anni e cioè da quando la Top Competition, L’Automobile Club Messina e un gruppo di appassionati, con il pieno supporto della Delegazione ACI Sport Sicilia, hanno creduto nella possibilità di riportare la nobile disciplina automobilistica in provincia, l’interesse è aumentato in maniera evidente. Lo dimostrano gli step in cui questa progressione da un anno all’altro, da un evento all’altro si è consolidata. Così le precedenti edizioni del Trofeo dei Peloritani, lo Slalom di regolarità a Salice, il primo test nazionale approvato da Aci Sport e adesso questo numero davvero gratificante di adesione che inorgoglisce chi ha creduto fermamente in questo progetto.

La novità del 2024 è Messina al centro della scena, la città grazie all’interazione con l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco della Città Metropolitana Federico Basile e con gli Assessori Massimo Finocchiaro (Sport) e Massimo Minutoli (Protezione Civile), torna protagonista di spicco. La competizione partirà dinanzi l’Università ed in Piazza Salvatore Pugliatti si svolgerà la sfida notturna, nella serata di sabato 7 settembre, una autentica novità che offre la possibilità di ammirare da vicino il fascino della guida di precisione al centesimo di secondo.

Ci saranno anche dei Top Driver col numero 1, l’equipaggio composto da Francesco Nicolò Gulotta e Paolino Messina con la loro Autobianchi A112 Abarth del 1982, di 8° raggruppamento, iscritti dalla scuderia Franciacorta Motori , mentre appartiene al 7° la meravigliosa Maserati Merak del 1975 di Gino Bozzardi e Angelo Cassano e al sesto sempre fra i prioritari Ivano Francesco Salvo con Oscar Pio Bloise su Opel Manta Sr del 1972 con le insegne dell’ Historic Castrovillari AS. Poi via, via tutti gli altri equipaggi con le vetture storiche dal 5° al 10° Raggruppamento ovvero dal 1969 al 1990 e fra questi molti appassionati del Messina Classic Team. In evidenza Giuseppe Trimarchi e Ivana Vita con la Fiat 131 Racing che hanno vinto Lo Slalom di regolarità di Salice, Tindaro Previti con Marcello Salvo su lancia Fulvia Coupè 1.3 e Nazzareno Russo e Rosa Intranova si Autobianchi Y10. Arrivano da Castrovillari due Supercar del 1986 , la Porsche 942 S con la quale si metteranno in gioco Piero Borghesano e Raffaele Sola e una Mercedes 190 per Domenico Campilongo e Giovanni Piracino. Completano il lotto delle “Storiche” Giuseppe e Antonio Pagliaro su Porsche Carrera 2 e Alessio Pandolfino e Alessandro Marchetti su Rover Mini 90.

Sono tre i raggruppamenti di “Moderne” impegnati nel Trofeo anche questi secondo le date di costruzione delle vetture dal 1991 al 2023, anche qui con nomi di spicco e macchine di valore. Con la Fiat Barchetta saranno presenti il Presidente e il Vice-presidente dell’ Automobile Club Messina Massimo Rinaldi e Marco Messina su Fiat Barchetta del 2001 e ancora l’Assessore Massimiliano Minutoli con Marisole Minutoli su Peugeot 106 X6 e per conclude 4 gioielli di Stoccarda ovvero una Porsche 996, due Carrera di cui una in versione S e una 718 Cayman.

