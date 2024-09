Raizes, da Zō il Sicily Unconventional Folk de I Beddi

Sabato 7 settembre, per la rassegna di folk e world music Raizes,il concerto della band etneo-messinese alfiere di un folk leggero che sconfina nel blues, nel cantautorato, nel country americano e in molte altre espressioni musicali apparentemente lontane dal folk tradizionale siciliano

Catania, Zo Centro culture contemporanee, 7 settembre 2024, h 21, € 10

www.zoculture.it

Sabato 7 settembre, alle 21, sul palcoscenico open air di SpiazZo, la rassegna di folk e world music Raizes, condivisa tra Zo Centro culture contemporanee di Catania e l’associazione Sarshan, prosegue con il concerto de I Beddi. La formazione: Mimì Sterrantino voce, chitarra acustica e 12 corde, armonica; Davide Urso voce, voce recitante, tamburi a cornice, mandolino; Giampaolo Nunzio voce, organetto, zampogna, friscalettu e fiati, bouzouki; Noemi Carpinato voce; Ottavio Leo basso; Alessio Carastro batteria; Francesco Frudà chitarra elettrica.

I Beddi sono da anni espressione unica del “Sicily Unconventional Folk”, un genere fresco, moderno, innovativo e originale sia nell’espressività sonora sia nelle tematiche letterarie proposte. La band etneo-messinese è costruita attorno a musicisti poliedrici appartenenti a mondi artistici e musicali differenti; il risultato è un folk leggero che sconfina nel blues, nel cantautorato più celebrato in Italia, nel country americano e in molte altre espressioni musicali apparentemente lontane dal folk tradizionale siciliano.

Il gruppo ha all’attivo partecipazioni a compilation, a colonne sonore di documentari, a sigle televisive, e inoltre può vantare diverse partecipazioni televisive (anche su reti nazionali ed internazionali) e svariati premi e riconoscimenti. Degna di nota è la vittoria dell’11a edizione del Festival della nuova canzone siciliana – Premio Trinacria – organizzato dallo staff di Antenna Sicilia con il brano “Tarantella blues”.

Negli anni ha svolto un’intensa attività concertistica, avendo partecipato a numerosi festival e tournée in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Malesia, Malta, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Tunisia, Ungheria. Il brano più rappresentativo del gruppo “Quannu viru a tia” è stato già inciso da quattro gruppi (Karadros, Suddanza, Nuovi Tarì, Ballano’o etnoacustica) e suonato da decine di gruppi in tutta italia e all’estero.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️Biglietti: € 10, in prevendita € 8 su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/q2xdwo-i-beddi-7th-sep-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets ridotto € 6. Sarà possibile cenare durante lo spettacolo, prenotando al 3925448183. In caso di avverse condizioni atmosferiche, lo spettacolo sarà rappresentato nella sala interna.

