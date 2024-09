La 69^ Coppa Nissena è pronta e fioccano le iscrizioni

La competizione organizzata da AC Caltanissetta in collaborazione con DLF Academy dal 13 al 15 settembre sarà appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna sud, Campionato Italiano “Le Bicilindriche” e Campionato Siciliano salita auto moderne e storiche. Le adesioni superano già quota 150 e si chiuderanno lunedì 9. Giovedì 12 in Comune la presentazione a cui sono invitati gli operatori dell’informazione

Caltanissetta, 6 settembre 2024. La 69^ Coppa Nissena “Trofeo Michele Tornatore” procede sulla scia della prestigiosa tradizione storica che la gara in salita più antica di Sicilia vanta. L’edizione 2024 vede l’organizzazione dell’Automobile Club Caltanissetta, arricchita della collaborazione di DLF Academy, dinamica ed efficiente realtà imprenditoriale nissena che condivide e promuove i migliori valori dello sport.

Come da tradizione la Coppa Nissena assegnerà il “Trofeo Michele Tornatore” al primo pilota classificato, il Memorial Luigi Campione, la 24^ Coppa Circolo dell’Antico Pistone ed il 4° Trofeo Scuderia ASPAS Autostoriche. Tutte le novità e le notizie su www.coppanissena.it .

I particolari dell’evento che come sempre coinvolge l’intera città, la provincia ed è un appuntamento sentito nell’intera Regione, saranno illustrati giovedì 12 settembre alle ore 10.30, presso il Municipio di Caltanissetta. Interverranno i vertici ACI con il Presidente avv. Carlo Alessi, l’intero staff organizzatore ed il CEO di DLF Delfino La Ferla, il Primo Cittadino Walter Tesauro ed altri rappresentanti dell’Amministrazione cittadina, che con l’organizzazione condivide appieno i valori promozionali e di aggregazione dell’appuntamento sportivo. Tutti gli operatori dell’informazione sono invitati.

Dal 13 al 15 settembre la competizione siciliana sarà 11° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna sud, ottavo round di Campionato Italiano “Le Bicilindriche” e terzo del Campionato Siciliano Velocità salita per auto storiche e moderne.

Le iscrizioni sono in corso, ma i numeri promettono grande spettacolo con cifre che hanno già superato quota 150. Il termine ultimo per potere aderire è fissato per lunedì 9 settembre.

Nel 2023 la Coppa Nissena ha incoronato per la decima volta il re delle Salite Simone Faggioli su Nova Proto Norma M20 FC, con il resto del podio riservato a due siciliani di spicco come il marsalese Francesco Conticelli su Nova Proto NP 01-2 ed il comisano Samuele Cassibba sulla versione Sinergy V8 della biposto francese.

Venerdì 13 settembre giornata di operazioni preliminari nel centro della città, sabato 14 due manche di ricognizione sui mitici 5.430 metri tra Ponte Capodarso e la località Santa Barbara e dalle 9 di domenica 15 settembre le due salite di gara.

