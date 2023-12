1.1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Calogero DRAGO e Pietro COSTANZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CALOGERO DRAGO, all’epoca dei fatti associato A.I.A, Presidente della Sez. AIA di Agrigento, in violazione dell’art. 42, punti 1 e 3, lettere a, b e c del Regolamento A.I.A., per aver omesso di informare il Comitato Nazionale dell’A.I.A. della precedente nomina (risalente al 16.5.2008), a Presidente Onorario della sezione AIA di Agrigento dell’arbitro benemerito sig. Liberto Giuseppe, prima della richiesta di ratifica allo stesso Comitato Nazionale del conferimento della Presidenza Onoraria all’arbitro benemerito sig. Salvatore Contino;

PIETRO COSTANZA, all’epoca dei fatti associato AIA, con la qualifica di arbitro benemerito, appartenente alla sezione AIA di Agrigento, in violazione dell’art. 42, punti 1 e 3, lettere a, b e c del Regolamento A.I.A., per avere, in qualità di Presidente dell’assemblea elettiva del 16.6.2023 della sezione di Agrigento, approvato e sottoscritto il relativo verbale di nomina dell’arbitro benemerito, sig. Salvatore Contino a Presidente onorario della sezione AIA di Agrigento, non considerando la precedente nomina a Presidente Onorario della sezione AIA di Agrigento dell’arbitro benemerito sig. Liberto Giuseppe, approvata nell’Assemblea sezionale elettiva della stessa sezione di Agrigento del 16.5.2008, presieduta dallo stesso sig. Costanza Pietro;

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Calogero DRAGO e Pietro COSTANZA;

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Calogero DRAGO, e di 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Pietro COSTANZA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

1.2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA

A far data odierna la casella di posta elettronica crlnd.sicilia01@figc.it è stata sostituita da cr.sicilia01@lnd.it

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

A.S.D. CITTA DI LINGUAGLOSSA

MIRABELLI LORIS NATO IL 23/07/1991 MATR. 3980906

A.S.D. MAZARA USD

CASSANO GIUSEPPE NATO L’08/05/2003 MATR. 1027534

MIHALI PATRICK NATO IL 14/07/2002 MATR. 5760803

PICA ANDREA NATO IL 30/10/1990 MATR. 5265092

U.P.D. SANTA CROCE

CAMARA IDRISSA NATO IL 20/07/1993 MATR. 1007194

NUNES CORREIA GENEROSO JULIO NATO IL 08/12/1998 MATR. 1081971

SVINCOLO ART. 109 N.O.I.F.

A.S.D. MAZARA USD

GIANGRASSO GIOVANNI NATO IL 15/03/2005 MATR. 2627895

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

A.S.D. POL. MODICA CALCIO

APRILE GABRIELE NATO L’ 1/08/95 MATR. 4793006

A.S.D. PRIMAVERA MARSALA

TESTA DAVIDE NATO IL 19/12/91 MATR. 4236718

A.S.D. UNIONE SPORTIVA MAZARA 46

DIBLASI VINCENZO NATO IL 9/06/05 MATR. 2068865

CORSO PER L’ABILITAZIONE A LICENZA D – DI PALERMO

Con Comunicato Ufficiale n. 132 del 17/11/2023 del Settore Tecnico della F.I.G.C., che si allega, è stato pubblicato il Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione a Licenza D che avrà luogo a Palermo/Ficarazzi dal 22/01/2024 al 20/04/2024, riservato ai residenti della Regione Sicilia.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il 19/12/2023.

https://www.figc.it/media/218553/cu-132-_2324-palermo-lnd-22.pdf

SCADENZA TERZA RATA A SALDO PAGAMENTO ISCRIZIONI – 15 DICEMBRE 2023

Si ricorda a tutte le società partecipanti ai campionati Regionali, che Entro Il Termine Perentorio del 15 dicembre 2023 dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e l’organizzazione;

Tali importi sono desumibili nella propria Area Riservata, alle voci “Riepilogo costi” e “Scadenziario”.

Si invitano le società ad inserire nella causale del bonifico la matricola, ed inviare una copia di cortesia all’ufficio Amministrativo email: sicilia.amministrazione@lnd.it.

Per le società inadempienti, essendo la scadenza “termine perentorio” si procederà al recupero nella prima gara di calendario, che si disputerà in casa, a mezzo incasso coattivo come previsto dall’art. 30 comma 6 senza ulteriore avviso.

ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO

Si ribadisce quanto stabilito dal punto 5) dell’articolo a margine.

La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi (30 novembre 2023). Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI CALCIO A 11 “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nel seguente periodo:

da VENERDI’ 1 DICEMBRE a VENERDI’ 22 DICEMBRE 2023 (ore 19.00)

Si ricorda che, le liste di trasferimento debitamente compilate, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti (acquisizione e firma elettronica del modulo).

Le liste di trasferimento, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C – LND.

LE LISTE DI TRASFERIMENTO IN ERRORE DEVONO ESSERE REGOLARIZZATE ENTRO IL PREDETTO TERMINE DI CHIUSURA, CASO CONTRARIO SARANNO RESPINTE.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI CALCIO A 5 “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

da LUNEDI’ 1 GENNAIO 2024 A MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2024 (ORE 19)

ART. 107 N.O.I.F. (LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE)

da VENERDI’ 1 DICEMBRE a GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2023 (ore 19.00)

I CALCIATORI SVINCOLATI IN QUESTO PERIODO POSTRANNO TESSERARSI DAL 15 DICEMBRE 2023.

Si ricorda che ogni operazione di svincolo calciatori (acquisizione e firma elettronica del modulo) dovrà essere eseguita entro il termine sopra indicato.

Potranno essere inseriti nella lista di svincolo i calciatori tesserati per la Società entro il 30 Novembre 2023.

Le liste di svincolo, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C – LND.

Commissione Medico Sportiva L.N.D. – Diffusione questionario su tutela medica in ambito di calcio dilettantistico

Si fa seguito a quanto trattato nella riunione del Consiglio Direttivo di Lega del 21 settembre 2023 in ordine all’oggetto.

A tale riguardo, su indicazione del Segretario Generale della L.N.D., Massimo Ciaccolini, si trasmette, di seguito, il link predisposto per il nostro Comitato:

https://forms.office.com/e/BR4CsCibsV

Il questionario, ritenuto utile per verificare il livello di conoscenza da parte delle Società della L.N.D. in ordine alla materia della tutela medica, garantisce l’anonimato della Società compilatrice.

Si informa che il questionario sarà disponibile fino a tutto il 10 novembre 2023.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito – sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx

PRATICA DI AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

Si informa che è in fase di rilascio sul Portale LND la nuova pratica di Aggiornamento Contratto di Lavoro Sportivo.

La nuova pratica consente:

1.Passaggio da Volontario a Contratto

2.Aggiornamento di un Contratto già in essere

3.Caricamento Contratto per i tesserati con vincolo pluriennale per i quali non è ancora presente un contratto

All’atto dell’istruzione della pratica vengono richiesti i seguenti documenti, che sono proposti pre-compilati:

Modello pratica

Contratto di Lavoro Sportivo

Autocertificazione di adeguamento deposito (visto di esecutività)

NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email crlnd.sicilia01@figc.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2024.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

ART. 8 – RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3) nonché l’esclusione dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno altresì irrogate adeguate sanzioni pecuniarie.

La società verrà, inoltre, esclusa nel caso di sospensione della gara per inferiorità numerica.

E, ancora, saranno escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 10 del C.G.S.

Se dovesse essere esclusa una Società del Triangolare si formerà un accoppiamento con gare di andata e ritorno delle due Società restanti e se una gara è stata già disputata risulterà valida come gara di andata dell’accoppiamento.

ART. 9 – APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D..

INDICAZIONI NUOVO PORTALE SERVIZI F.I.G.C. ANAGRAFE FEDERALE

CAMBIO E/O AGGIUNTA ATTIVITA’ su portale FIGC Anagrafe

Con riferimento all’oggetto, si informa che le Società che intendono aggiungere una attività, oltre ad inserire le proprie attività alla voce ATTIVITA’ CORRENTI DELLA SOCIETA’, dovranno riportare queste ultime anche alle voci sottostanti ATTIVITA’ DI SETTORE GIOVANILE e ATTIVITA’ DI SETTORE DILETTANTISTICO ed in questi ultimi campi inserire anche la nuova attività che intendono svolgere.

A seguito di numerosi quesiti ricevuti, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sul Portale SERVIZI FIGC ANAGRAFE FEDERALE:

Com’è noto dal 1° Luglio, in concomitanza con l’avvio della nuova Stagione Sportiva, è online il Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it.; il portale permetterà di gestire tutta l’attività di Anagrafe Federale sul territorio nazionale, nonché l’allineamento, in tempo reale, a cura dell’Ente affiliante, dei dati anagrafici su Registro CONI, Registro Sport e Salute e FIFA Connect.

Tutte le pratiche inerenti le seguenti voci:

Adeguamento Denominazione Sociale

Cambio di giurisdizione

Cambio e/o aggiunta di attività

Cessazione attività maschile o femminile

Conferimento d’azienda

Mutamento di denominazione sociale

Mutamento di denominazione sociale e trasferimento di sede sociale

Rinuncia ad un Campionato

Scissione

Trasferimento di sede sociale

Variazione dei dati societari

Variazione organigramma

dovranno essere effettuate e depositate dalle Società tramite il nuovo portale.

Anche il Portale Area Società LND (https://iscrizioni.lnd.it) si evolve con nuove funzionalità.

La tipologia di accesso sarà di Autenticazione Unica, ovvero con lo stesso indirizzo e-mail del Rappresentante Legale si entrerà sia nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE che nel Portale Area Società LND.

L’Ufficio Sistemi Informativi L.N.D. ha provveduto, a far data dal 1° luglio 2023, a disattivare sul Portale Area Società LND le funzioni relative ai dati societari, all’organigramma societario e la documentazione necessaria per l’iscrizione ai registri CONI e Sport e Salute.

Il Portale Area Società LND resterà attivo per tutte le altre funzioni già in essere.

OPERAZIONI PRELIMINARI:

Le Società dovranno accedere al portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE e, selezionando la funzione variazione organigramma, aggiornare i propri organigrammi. Gli organigrammi societari verranno importati per intero dalla s.s. 2022/2023.

A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno Presidente, Vice Presidente e un Consigliere; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno eliminare i soggetti che non fanno più parte dei propri organigrammi societari, oltre a poter aggiungere nuovi componenti; per eliminare dall’organigramma i soggetti che non sono più in carica, le Società dovranno inserire, all’interno dell’anagrafica di ognuno di essi, la data di fine rapporto indicando la data del 30 giugno 2023.

Il Consiglio direttivo deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo.

Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare l’incarico secondario. (Es. Consigliere con l’incarico di Segretario o Consigliere con l’incarico di Direttore Generale).

Se un soggetto che deve essere inserito nel Consiglio direttivo è già presente alla voce “Altri dirigenti” per poterlo inserire sarà necessario porre in stato dimissionario il dirigente indicando nella sua scheda la data di termine incarico 30/06/2023.

Dopo tale operazione sarà possibile aggiungere il soggetto all’interno della sezione Consiglio Direttivo; completate le operazioni il sistema restituisce un messaggio di conferma, indicando i documenti da caricare; sotto il nominativo del Legale Rappresentante sarà disponibile il modulo Autocertificazione NOIF, da scaricare, firmare e allegare alla pratica.

Si ricorda che è necessario produrre una copia del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell’organigramma societario, qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante.

Nelle variazioni di “Altri dirigenti” non si deve produrre alcun verbale.

La Variazione Organigramma effettuata, ovvero l’elenco nominativi, deve essere timbrata e firmata, negli appositi spazi, dal Presidente e da tutti i dirigenti presenti; il medesimo foglio, debitamente compilato, dovrà essere caricato, insieme alla lettera “accoglimento operazione“ generata automaticamente dal sistema, sul Portale Area Società LND, in fase di iscrizione come organigramma iniziale (UNICO PDF).

Ogni variazione all’organigramma successiva, dovrà essere firmata solamente dai nuovi tesserati ed inserita nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE; le pratiche inerenti le successive variazioni dovranno sempre essere corredate dall’autocertificazione NOIF del Presidente della Società che il sistema aggiorna ogni qualvolta rilevi una modifica al censimento.

A seguito allineamento dell’archivio dati operato da FIGC in collaborazione con LND, tutti i dirigenti in forza la scorsa stagione, fino a quel momento “nascosti” poiché avevano una qualifica dirigente non più disponibile sul Portale Anagrafe, vengono adesso mostrati con due qualifiche provvisorie, di seguito elencate, create per renderne immediata l’identificazione all’interno dell’organico:

1.Da Confermare o Dimissionare

2.Attenzione! Attivi sul portale LND

*Da Confermare o Dimissionare*

I soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione (probabilmente quindi presenti sul portale di LND).

La società dovrà:

– creare una pratica di variazione Organigramma,

– selezionarli e compilare i dati mancanti, previsti per il Registro Sport e Salute,

– aggiornando la qualifica con una di quelle previste

– confermarli o dimissionarli (inserendo data di fine carica 30/06/2023).

Tale attività allineerà i dati sul portale di LND.

*Attenzione! Attivi sul portale LND*

I Soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione, sono sicuramente attivi sul portale di LND, poiché hanno una firma elettronica attiva, o una pratica di richiesta tessera dirigente. In questo caso andranno trattati con cura, avendo ben a mente che la dimissione di un soggetto con Firma Elettronica attiva inibirà i processi di firma sul portale LND. Confermando questi soggetti si manterrà l’allineamento con il portale LND. L’operatività delle modifiche per questi soggetti è la stessa descritta al punto precedente.

Si invitano le Associate a verificare l’indirizzo della sede sociale, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l’aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Effettuate le predette operazioni, è necessario operare sul Portale Area Società LND per eseguire la procedura (rimasta invariata) per l’iscrizione ai campionati e generare i documenti che dovranno essere caricati e inviati; oltre ai documenti per le iscrizioni alle singole competizioni, alla voce «Altri documenti» procedere così:

Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC: scaricare da Portale Anagrafe Federale e caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma allegando anche la lettera “accoglimento operazione”

Autocertificazione NOIF: scaricare da Portale Anagrafe Federale e caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma

Dati societari: scaricare da Portale LND – caricare il documento generato con le iscrizioni se non sono intervenute variazioni oppure scaricare da Portale Anagrafe Federale il documento generato e approvato se sono intervenute variazioni.

Delega diritti immagine: scaricare da Portale LND e caricare il documento generato con le iscrizioni

oOrganigramma completo: Eliminare utilizzando la funzione «Cestino»

oRappresentante Legale: Eliminare utilizzando la funzione «Cestino»

Tali documenti sono inclusi nel Censimento, quindi non necessari.

Si fa presente che i portali web non riconoscono il contenuto dei documenti .pdf caricati nelle apposite sezioni, pertanto, si richiama l’attenzione sulla verifica della correttezza di tali documenti. Si suggerisce di rinominare i file .pdf in modo adeguato e cioè corrispondente al contenuto del documento (es. “Dati Societari ASD Esempio.pdf”, ecc.).

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all’indirizzo:

supportotecnico@figc.it

RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Si informa, altresì, che, al bisogno, il Personale del Comitato riceverà i Dirigenti delle Società nella zona front-office, ubicata al piano terra del Comitato Regionale.

ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. – L.N.D.

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO ATTIVITÀ AGONISTICA

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

CALCIO A 11 MASCHILE

TORNEO DELLE REGIONI – Stagione Sportiva 2023/2024

RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES

I sottoelencati calciatori Juniores sono convocati, in vista del Torneo a margine, per una selezione della Rappresentativa Regionale Juniores, che si svolgerà a CALASCIBETTA (EN), presso il campo sportivo Comunale (ERBA SINTETICA), Giovedì’ 21 Dicembre 2023 dalle ore 13.30:

AC GERACI Lo Pizzo Antonio

ACCADEMIA TRAPANI Samanna Francesco, Barraco Francesco, Marrone Dario

ASPRA Barbera Mattia, Di Salvo Andrea, Giglio Raffaele

CASTELLAMMMARE CALCIO 94 Terranova Mattia, Lampo Gabriele, Taibi Dario, Cina Samuele

CITTA DI AVOLA 2020 Guardo Giovanni

CITTA DI CALATABIANO Lo Presti Santo Matteo, Falsaperna Simone

CITTA DI GELA Rechichi Federico

CUS PALERMO Liga Giuseppe, Vinci Mirko

EMPEDOCLINA Scannella Samuele

ENNA CALCIO Amante Diego Sebastian

FC PRIOLO GARGALLO Buccheri Emanuele

FOLGORE C. CASTELVETRANO Tarantino Giuseppe Michael, Bargione Mattias, Fumuso Vincenzo

FOOTBALL CLUB VITTORIA Cannarozzi Domenico

FULGATORE Adamo Giuseppe

JONICA Lanza Francesco, Balde Califo

LEONFORTESE Cacicia Giovanni

MAZARA Marchese Giovanni Gaspare

MAZZARRONE CALCIO Prestigiacomo Riccardo, Tomasello Gabriele Giuseppe

MEGARA 1908 Carpinteri Antonio

MESSANA 1966 Gargiulo Diego

NUOVA RINASCITA Spinella Mattia

ORATORIO S.CIRO E GIORGIO Sannasardo Vito

PATERNO CALCIO Greco Carmelo

POL. MODICA CALCIO Cicero Giorgio, Marino Simone

PRO RAGUSA Bellina Diego, Missud Mattia

REAL ACI De Leonardis Francesco

REAL SIRACUSA BELVEDERE Fontana Riccardo, Guzzardi Michael, Di Silvestro Sergio

SUPERGIOVANE CASTELBUONO Russo Lorenzo Emanuel

VIZZINI CALCIO 2015 Dadone Nicolas

Tecnico Alderisi Pier Paolo

Collaboratore Tecnico Russo Mario

Collaboratore Tecnico Scardaci Dario

Medico A cura della Delegazione Provinciale di Enna

Fisioterapista Barbagallo Salvatore

Segretario Cutrera Giovanni

I predetti calciatori dovranno presentarsi alle ore 13.30 presso il campo sportivo di Calascibetta, muniti degli indumenti sportivi (parastinchi compresi) e di un valido documento di riconoscimento.

Non possono prendere parte alla gara i calciatori il cui valido certificato medico non è agli atti della Società, come previsto dall’art. 43, punto 4 N.O.I.F..

I predetti calciatori sono, comunque, invitati a produrre copia del superiore certificato medico all’inizio della selezione.

I calciatori convocati, impossibilitati a prendere parte al raduno, dovranno comunicare l’assenza specificandone la motivazione, entro Martedì 19 Dicembre 2023, all’indirizzo mail: g.cutrera@lnd.it.

Si fa inoltre, presente, che la mancata partecipazione di un calciatore all’attività della Rappresentativa Regionale comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76, comma 2, delle N.O.I.F.

CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE

sicilia.dr5@lnd.it

RAPPRESENTATIVE REGIONALI MASCHILI

Si comunica alle Società che sono in allestimento le Rappresentative Regionali Maschili Under 19, Under 17 e Under 15 di Calcio a 5 in preparazione al Torneo delle Regioni

Domenica 17 dicembre 2023 presso il campo ‘Palasampognaro”, via Piersanti Mattarella a Ficarazzi (PA) sono convocati i calciatori tesserati con le Società della Sicilia Occidentale, presso il campo “Polivalente Don Pino Puglisi”, contrada Urselluzzo ad Agira (EN) sono convocati i calciatori tesserati con le Società della Sicilia Centrale, mentre presso il campo “Palavillasmundo”, via delle Rose, Villasmundo (fraz di Melilli) (SR) sono convocati i calciatori tesserati con le Società della Sicilia Orientale.

Possono partecipare per la categoria Under 19 i calciatori nati dall’1 gennaio 2005 e di età non inferiore ai 15 anni, tesserati con Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 5.

Possono partecipare per la categoria Under 17 i calciatori nati dall’1 gennaio 2007 e di età non inferiore ai 14 anni, tesserati con Società Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 5.

Possono partecipare per la categoria Under 15 i calciatori nati dall’1 gennaio 2009 e di età non inferiore ai 12 anni tesserati con Società Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 5.

Il programma per tutte e tre le selezioni prevede:

ore 9,00 convocazione selezione Under 15 ;

ore 10,30 convocazione selezione Under 17 ;

ore 12,00 convocazione selezione Under 19.

Staff Dirigenti, Tecnici e Sanitari

Palasampognaro, Ficarazzi

Capo Delegazione Defendino Corbo

Tecnico Federale Daniele Sciortino

Collaboratore Tecnico Leonardo Curreri

Medico da comunicate

Polivalente Don Pino Puglisi, Agira

Responsabile Regionale Maximiliano Birchler

Tecnico Federale Fabio Valera

Collaboratore Tecnico Fabrizio Caristia

Medico da comunicare

Palavillasmundo, Villasmundo

Dirigente Accompagnatore Maurizio Rizza

Coordinatore Area Tecnica Nello Cavarra

Tecnico Federale Cristian Terranova

Collaboratore Tecnico Alessio Cassarino

Medico Federale Angelo Gazzè

Non possono prendere parte alle selezioni i calciatori il cui certificato medico valido non è agli atti della Società come previsto dall’art. 43 delle N.O.I.F.

I calciatori presenti sono, comunque, invitati a produrre copia del superiore certificato medico all’inizio della selezione.

I calciatori partecipanti dovranno presentarsi provvisti di indumenti sportivi idonei per l’allenamento.

1.3. UFFICIO ATTIVITÀ GIOVANILE SUL TERRITORIO

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE n.70 SGS del 7 dicembre 2023

allegato-cu-n70-figc-sgs-aggiornamento-elenco-club-giovanili-di-3-livello-2022-2023-del-07-12-2023

https://www.figc.it/media/220418/allegato-cu-n70-figc-sgs-aggiornamento-elenco-club-giovanili-di-3-livello-2022-2023-del-07-12-2023.pdf

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE n.83 del 2 MAGGIO 2023

Oggetto: Uso obbligatorio del Portale Legale della FIFA dal 1° maggio 2023

Si informa che sul sito ufficiale della FIFA sono state pubblicate la Circolare n. 1795 del 25 aprile 2022 (https://digitalhub.fifa.com/m/2ddf22cea7bd2586/original/Circular-No-1795-New-FIFA-Legal-Portal_EN.pdf) e la Circolare n. 1842 del 6 aprile 2023

(https://digitalhub.fifa.com/m/6b2bf877e0ded36b/original/-1842_Mandatory-use-of-the-FIFA-Legal-Portal-as-of-1-May-2023.pdf), inerenti la gestione di tutti i procedimenti legali dinanzi ai competenti Organi decisionali o giudiziari della FIFA.

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA dal 7 all’8 Ottobre 2023

2° PERIODO – FESTIVITA’ DI OGNISSANTI dal 28 Ottobre al 5 Novembre 2023

3° PERIODO – IMMACOLATA dall’8 al 10 Dicembre 2023

4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE dal 20 Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024

5° PERIODO – CARNEVALE dal 10 al 13 Febbraio 2024

6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO Domenica 3 Marzo 2024

7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI dal 28 Marzo all’1 Aprile 2024

8° PERIODO – 25 APRILE E FESTA DEI LAVORATORI dal 25 Aprile all’1 Maggio 2024

9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA dal 31 Maggio al 2 Giugno 2024

10° PERIODO – TORNEI ESTIVI dal 10 al 30 Giugno 2024

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio “Memorial” (durata di n. 1 gg.), “Feste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni sportive. Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile “Non classificato” nella Stagione sportiva 2022/23 (CU SGS n. 29 S.S. 22/23).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l’anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare la richiesta di autorizzazione con allegata documentazione (regolamenti e calendari) tassativamente entro le seguenti scadenze:

-Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è obbligatorio inviare una relazione finale oltre alle copie delle distinte delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.9 del 9 agosto 2023, che tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare attraverso il censimento on-line del Settore Giovanile, il Modulo di Presentazione della Società (Allegato 2) entro i termini stabiliti nel suddetto Comunicato Ufficiale.

Si ricorda, altresì, che alle Società inadempienti, non sarà possibile autorizzare l’organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Così come riportato sul C.U. n.1 SGS Nazionale del 7.07.2022 (pag.20,21,22,23), si ricorda alle Società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione e/o Provini per Giovani Calciatori, entro e non oltre il 30 novembre 2023 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale Sicilia, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

CAMPIONATI GIOVANILI – società “Fuori Classifica”

Il Comitato Regionale fa presente che, le Società partecipanti all’Attività Giovanile Regionale Under 15 e Under 17, in caso di iscrizione ad attività Under 14 e Under 16, o altra Attività Giovanile Provinciale, saranno considerate “Fuori Classifica” a tutti gli effetti.

DEROGA ART. 72 DELLE N.O.I.F. “TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione con cognome del calciatore che la indossa.

RECUPERO GARE INTERROTE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e la punto 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 2023/24, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Allegato al C.U. n. 87 SGS 22 del 15 settembre 2023, è stato pubblicato il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17

A rettifica di quanto erroneamente pubblicato con precedente C.U. n.229 sgs 71 dell’ 11 c.m. Per un stage selettivo della Rappresentativa Regionale Under 17, in preparazione al “Torneo delle Regioni”, i seguenti calciatori sono convocati, mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 14:30 presso il campo Comunale “XI Martiri” – Via Valentino Mazzola – Riesi (CL):

NOMINATIVO SOCIETÀ DI APPARTENENZA

PAGANO SANTINO ACADEMY BARCELLONA S.C.

DONATO DOMENICO PIO ACCADEMIA SIRACUSA

BONTÀ GABRIEL ATHENA

MANISCALCO ALESSANDRO C.U.S. PALERMO

VISCONTI ANTONINO C.U.S. PALERMO

COSTA FRANCESCO CALCIO SICILIA

LONGO FRANCESCO PIO CALCIO SICILIA

PIZZO GIUSEPPE CALCIO SICILIA

SINAGRA MATTIA CALCIO SICILIA

FERRIGNO FLAVIO CITTÀ DI GELA

MESSINEO MATTEO CITTÀ DI GELA

PAPPALARDO SALVATORE CITTÀ DI GELA

CUCINOTTA LEONARDO CITTÀ DI TAORMINA

STELLA SALVATORE ENNA CALCIO

LAGANÀ SANTI FAIR PLAY MESSINA

MINEO ALESSIO FORTITUDO BAGHERIA

PIRAINO SALVATORE FORTITUDO BAGHERIA

GAMBUZZA LORENZO FRIGINTINI

BURROMETO DAMIANO GAME SPORT RAGUSA

IAPICHINO ANGELO GAME SPORT RAGUSA

MALANDRINO CRISTIAN GAME SPORT RAGUSA

DIAGNE KARIM MAMADOU KATANE SOCCER

GUEYE SERIGNE SALIOU LA MERIDIANA

SANTONOCITO RICCARDO LA MERIDIANA

ASSENZA EDOARDO MODICA AIRONE

MUSCHIO PAOLO NEW EAGLES 2010

BELLINGARDO ANDREA PANORMUS

MATTALIANO DAVIDE PANORMUS

ACQUAVIVA LEONELLO POLISPORTIVA GONZAGA

LIMBLICI ANDREA PRO FAVARA 1984

JAVADOV MIRALI RAGUSA BOYS

AMARÙ GABRIELE REAL TRINACRIA CT

POPA DENIS ANDREI SPORT CLUB PALAZZOLO

ZICCONE SAMUELE SPORT CLUB PALAZZOLO

LEONARDI ROSARIO STELLA NASCENTE

MASSARELLI MARCO TEAMSPORT MILLENNIUM

MAUGERI LORENZO TEAMSPORT MILLENNIUM

ROCCUZZO GABRIELE TEAMSPORT MILLENNIUM

BONGIORNO GIORGIO TRAPANI 1905 F.C.

BRANCATO DOMENICO TRAPANI 1905 F.C.

MAGGIORE DANIEL TRAPANI 1905 F.C.

SADOTTI FEDERICO TRAPANI 1905 F.C.

GANGEMI LUCIANO VALLE DEL MELA CALCIO

LO IACONO GIUSEPPE VIS PALERMO

Suggeriamo ai responsabili tecnici dei calciatori convocati, di non sovraccaricare fisicamente gli stessi nelle sedute di allenamento precedenti al raduno in questione.

I predetti calciatori dovranno farsi trovare puntualmente alle ore 14:30, muniti degli indumenti sportivi (parastinchi compresi) e di un valido documento di riconoscimento.

Non possono prendere parte allo stage i calciatori il cui valido certificato medico non è agli atti della Società, come previsto dall’art. 43, punto 4 N.O.I.F..

I predetti calciatori sono comunque invitati a produrre copia del superiore certificato medico all’inizio della selezione.

I calciatori convocati, impossibilitati a prendere parte al raduno perché infortunati, dovranno comunicarlo per tempo al Segretario all’indirizzo e-mail del C.R. Sicilia sicilia.sgs@lnd.it e comunque produrre adeguata certificazione medica allo staff tecnico. Si ricorda che, la mancata presentazione al raduno può dare luogo a deferimenti federali.

Tecnico: Mangano Francesco

Collaboratore Tecnico: Trimarchi Francesco

Collaboratore Tecnico: Marra Francesco

Medico Sportivo: a cura della Società ospitante

Segretario: Giattino Fabio

RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Per un stage selettivo della Rappresentativa Regionale Under 15, in preparazione al “Torneo delle Regioni”, i seguenti calciatori sono convocati, giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 14:00 presso il campo Comunale “Valentino Mazzola” – Via Trieste – San Cataldo (CL):

NOMINATIVO SOCIETÀ DI APPARTENENZA

TORRE SIMONE ACADEMY BARCELLONA S.C.

CASCIO FLAVIO ACADEMY PALERMO CALCIO

PARISI MARCO ACADEMY PANORMUS S.ALFONSO

SCARANTINO GIORGIO ACADEMY PANORMUS S.ALFONSO

DI MARTINO ALESSANDRO ACCADEMIA SIRACUSA

FERRARESE FRANCESCO ACCADEMIA SIRACUSA

IACONO GABRIEL ACCADEMIA SIRACUSA

LIISTRO CARMELO ACCADEMIA SIRACUSA

FARRUGGIA MANUEL ATHENA

GENNARO SEBASTIANO ATHENA

LUME GIOVANNI ATHENA

MOTISI CALOGERO ATHENA

PAGLIARELLO SALVATORE ATHENA

GHOUZLANE ADAM BELICE SPORT

LUNA FRANCESCO C.U.S. PALERMO

SAPUPPO ETTORE CALCIO CLUB S.V.

FAULISI ANDREA CALCIO SICILIA

LOMBARDO ROSARIO CALCIO SICILIA

ROMANO MATTEO CALCIO SICILIA

BANDA ANTONIO PIO CASTELDACCIA

DI TUSA RICCARDO CASTELDACCIA

BONANNO SIMONE CIAKULLI CALCIO

TOSCANO ANTONIO CITTÀ DI TRAPANI

FRANCO LUDOVICO FAIR PLAY MESSINA

PULLARA ANTONIO FAVARA ACADEMY

CURRÒ DIEGO STEFANO FOLGORE MILAZZO

BASILE GABRIELE FORTITUDO BAGHERIA

PROIETTO GIUSEPPE FORTITUDO BAGHERIA

PERI SIMONE JONIA CALCIO FC

SGRO LUCA JSL JUNIOR SPORT LAB.

RANTUCCIO CARMELO FLAVIO KATANE SOCCER

VIGLIANISI GIUSEPPE LA MERIDIANA

VISCUSO DAVIDE MESSANA 1966

CASTROVINCI DAVIDE NEW EAGLES 2010

LA GANGA SAMUELE NEW EAGLES 2010

SCOPELLITI FEDERICO PRIMAVERA MARSALA

MASSA VINCENZO SANTA MARIA

CONFALONE FLAVIO TEAMSPORT MILLENNIUM

LO CICERO GIUSEPPE TEAMSPORT MILLENNIUM

CORRAO ALESSIO TIEFFE CLUB

ANGILERI FLAVIO TRAPANI 1905 F.C.

GIUSTINIANO ANTONINO TRAPANI 1905 F.C.

PIPITONE ENRICO TRAPANI 1905 F.C.

SANTORO GABRIELE TRAPANI 1905 F.C.

Suggeriamo ai responsabili tecnici dei calciatori convocati, di non sovraccaricare fisicamente gli stessi nelle sedute di allenamento precedenti al raduno in questione.

I predetti calciatori dovranno farsi trovare puntualmente alle ore 14:00, muniti degli indumenti sportivi (parastinchi compresi) e di un valido documento di riconoscimento.

Non possono prendere parte allo stage i calciatori il cui valido certificato medico non è agli atti della Società, come previsto dall’art. 43, punto 4 N.O.I.F..

I predetti calciatori sono comunque invitati a produrre copia del superiore certificato medico all’inizio della selezione.

I calciatori convocati, impossibilitati a prendere parte al raduno perché infortunati, dovranno comunicarlo per tempo al Segretario all’indirizzo e-mail del C.R. Sicilia sicilia.sgs@lnd.it e comunque produrre adeguata certificazione medica allo staff tecnico. Si ricorda che, la mancata presentazione al raduno può dare luogo a deferimenti federali.

Tecnico: Di Salvo Daniele

Collaboratore Tecnico: Corsino Lorenzo

Collaboratore Tecnico: Marra Francesco

Medico Sportivo: a cura della Deleg. Prov.le di Caltanissetta

Collaboratore Segreteria: La Parola Francesco Paolo

1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00

Mercoledì 11:00-13:00 Chiusura

Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00

Sabato Chiusura

1.4.2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.4.3. RISULTATI

TERZA CATEGORIA ENNA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 6 Giornata – A

FULL GIM – GAGLIANO A.S.D. 4 – 2

PIAZZA ARMERINA A.S.D. – RADDUSA 3 – 1

(1) SPORTING CASALE – AZZURRA A.S.D. 7 – 0

VIOLA FUTSAL CERAMI – ATLETICO BRANCIFORTI 2023 4 – 0

(1) – disputata il 09/12/2023

JUNIORES UNDER 19

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 6 Giornata – A

AGIRA – DON BOSCO MUSSOMELI 3 – 1

(1) LEONFORTESE – VILLAROSA SAN SEBASTIANO 7 – 2

(1) – disputata il 06/12/2023

SERIE C CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 6 Giornata – A

ATLETICO CAMPOBELLO C5 – REAL LICATA 5 – 5

LEONESSE WHITE – DON BOSCO 2000 3 – 1

(1) NUOVA PRO NISSA POL ASD – AGIRA 3 – 5

(1) – disputata il 09/12/2023

ALLIEVI UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 6 Giornata – A

(1) DON BOSCO 2000 – FOOTBALL CLUB ENNA 0 – 5

ENNA CALCIO S.C.S.D. – CITTA DI TROINA 3 – 2

(2) POLISPORTIVA NICOSIA – LEONFORTESE 2 – 5

VALGUARNERESE – BARRESE 4 – 2

(1) – disputata il 10/12/2023

(2) – disputata il 07/12/2023

GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 5 Giornata – A

ENNA CALCIO S.C.S.D. – AGIRA 2 – 3

(1) POLISPORTIVA NICOSIA – LEONFORTESE 1 – 2

VIOLA FUTSAL CERAMI – CITTA DI TROINA 0 – 8

(1) – disputata il 06/12/2023

GIRONE B – 5 Giornata – A

(1) DON BOSCO 2000 – ATLETICO RADDUSA 1 – 1

VALGUARNERESE – FULL GIM 7 – 2

VILLAROSA SAN SEBASTIANO – BARRESE 0 – 4

(1) – disputata il 05/12/2023

UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2 Giornata – A

META CATANIA C5 A R.L. – GEAR PIAZZA ARMERINA 3 – 0

UNDER 15 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 3 Giornata – A

NEXT LEVEL – GEAR PIAZZA ARMERINA 2 – 8

SICURLUBE FUTSAL A R.L. – REAL CARRAPIPI ASD 24 – 1

1.4.4. GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Gianluca Gulino, nella seduta del 12/12/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 9/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/12/2023 SPORTING CASALE – AZZURRA A.S.D.

Sospesa al 1′ del 2º tempo;

Visto il referto di gara dal quale, tra l’altro, si evince che al 1′ del 2º tempo, l’arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra AZZURRA A.S.D. a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;

Si delibera:

di assegnare la vittoria della gara alla società Sporting Casale con il risultato di 7-0 conseguito sul campo fino alla sospensione della stessa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMPANARO ENNIO (AZZURRA A.S.D.) MARCIANO MARIO (AZZURRA A.S.D.)

GARE DEL 10/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FRANCHINO MARCO (PIAZZA ARMERINA A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FALCE CONCETTO (PIAZZA ARMERINA A.S.D.) FLORIDIA FRANCESCO (RADDUSA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MONZU ROSARIO (ATLETICO BRANCIFORTI 2023) FUARDO ALEXANDER (PIAZZA ARMERINA A.S.D.)

MINACAPELLI SIMONE (PIAZZA ARMERINA A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARE OUMAROU (ATLETICO BRANCIFORTI 2023) RAIMONDO SANTO (FULL GIM)

DI CATALDO ANGELO (GAGLIANO A.S.D.) BARBAROTTO GIUSEPPE (PIAZZA ARMERINA A.S.D.)

GIACINTO GABRIELE (PIAZZA ARMERINA A.S.D.) PRESTIFILIPPO ALFREDO (PIAZZA ARMERINA A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

SARDONE GIUSEPPE (ATLETICO BRANCIFORTI 2023) TRAORE NIAMANTO (ATLETICO BRANCIFORTI 2023)

VARVERI LUCA (ATLETICO BRANCIFORTI 2023) MOLINARO SALVATORE (FULL GIM)

SCARDILLI CHRISTIAN (GAGLIANO A.S.D.) CONTICELLO OMAR MARIA (VIOLA FUTSAL CERAMI)

D ANGELO MICHELE (VIOLA FUTSAL CERAMI)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

GARE DEL 5/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

NOBILE GIUSEPPE ANDREA (DON BOSCO MUSSOMELI)

GARE DEL 6/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

TOURAY BAI (VILLAROSA SAN SEBASTIANO)

GARE DEL CAMPIONATO SERIE C C5 FEMMINILE

GARE DEL 10/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

COCITA ANGELA EMANUELA (ATLETICO CAMPOBELLO C5)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 7/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CRIMI GIUSEPPE (LEONFORTESE) LA PORTA ALESSANDRO (LEONFORTESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARASA MATTEO (LEONFORTESE) CALLOZZO CIFALA ROSARIO (POLISPORTIVA NICOSIA)

GARE DEL 9/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GIUNTA GIORGIO (BARRESE)

GARE DEL 10/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMMARATA GABRIELE (FOOTBALL CLUB ENNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PELLEGRINO MICHELE (DON BOSCO 2000)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

GARE DEL 6/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 20,00 POLISPORTIVA NICOSIA

Per aver riportato in distinta il nominativo incompleto del calciatore IRACI SALVATORE SAMUELE

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

IRACI SALVATORE SAMUE (POLISPORTIVA NICOSIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMIOLO FEDERICO (LEONFORTESE) DI NAPOLI TONY (LEONFORTESE)

GARE DEL 10/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MILAZZOTTO ALEX SANTO (AGIRA) PAPA FEDERICO (ENNA CALCIO S.C.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

LITTERI DAMIANO (VALGUARNERESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALAIMO MARCO (ENNA CALCIO S.C.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BILARDI EMANUELE (BARRESE) ALVANO GIUSEPPE (ENNA CALCIO S.C.S.D.)

LITTERI FELICE (VALGUARNERESE) PARRINELLI GABRIEL (VALGUARNERESE)

SCHILLACI ANTONIO (VIOLA FUTSAL CERAMI)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

GARE DEL 7/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SCHILLACI GIUSEPPE (GEAR PIAZZA ARMERINA) DIANA ANGELO (NEXT LEVEL)

1.4.5. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l’opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

E’ indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell’opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).

A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.

Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per la gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

CAMPIONATO UNDER 15

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Polisportiva Nicosia – Viola Futsal Cerami del 14.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 19.12.2023 alle ore 15:00.

CAMPIONATO UNDER 17 C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gear Piazza Armerina – Virtus Leonforte dell’11.12.2023, rinviata a seguito di provvedimento di inagibilità dell’impianto di gara emanato dal comune di Piazza Armerina con provvedimento dell’11.12.2023 prot.50836, verrà recuperata il 21.12.2023 alle ore 15:30.

ESORDIENTI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Next Level – Sicurlube Futsal del 13.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 20.12.2023 alle ore 16:00.

PULCINI A 7 MISTI

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Leonfortese – Sporting Casale del 07.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 22.12.2023 alle ore 15:30.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Atletico Gangi – Mattroina Handball del 13.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 27.12.2023 alle ore 15:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Mattroina Handball – Agira del 10.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 13.01.2024 alle ore 15:00.

PULCINI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gear Piazza Armerina – Progetto Enna Sport 04 dell’11.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 16.12.2023 alle ore 09:45.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Villarosa San Sebastiano – Football Club Enna del 13.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 14.12.2023 alle ore 16:30.

1.4.6. PROGRAMMA GARE

1.4.7. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.4.8. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2023/2024.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*

Piccoli Amici 2017 – 2018

(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Primi calci 2015 – 2016

(6 anni compiuti nati 2017) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Pulcini Misti 2013 – 2014

(8 anni compiuti nati nel 2015) TESSERAMENTO

ONLINE 19.60

Esordienti Misti 2011 – 2012

(10 anni compiuti nati nel 2013) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 14 2010

(max 5 giocatori nati 2011 12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 15 2009 – 2010

(max 5 giocatori nati 2011

12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 16 2008

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 17 2007 – 2008

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

