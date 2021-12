Compra Locale, #SosteniamoCi: la campagna di Confartigianato Imprese Enna

Nell’era del digitale, dove qualsiasi cosa può essere acquistata on-line, la vera differenza la fa chi decide di

continuare a supportare le Imprese del proprio territorio. È questo l’appello lanciato dalla Confartigianato Imprese Enna che in vista delle Festività natalizie ha deciso

di lanciare un forte messaggio accompagnato dall’hashtag #SosteniamoCi. A spiegarne il senso il Presidente

Provinciale Peter Barreca: “Invitare a ‘Comprare Locale’ significa sensibilizzare su un argomento di grande

rilevanza. Le città vivono di economie trainate dalle Piccole e Medie Imprese. Escluderle dal tessuto sociale,

o peggio ancora sostituirle con negozi on-line che al territorio non apporteranno mai alcun beneficio, è

l’inizio di un lento ed inesorabile declino. Acquistare da chi vive nella nostra stessa realtà innesca un

meccanismo circolare per cui a trarne guadagno saranno tutti, anche i consumatori. L’economia sarà

rafforzata perché le Imprese assumeranno lavoratori del posto, si rivolgeranno a professionisti del territorio

per gestire le proprie finanze, per ammodernare i propri locali, per promuovere i propri servizi. Non solo,

acquistare tra le proprie mura significa anche riavvicinare la comunità. Mai come oggi, importante è

tornare a connettersi, essere più vicini. Non dimentichiamo anche i vantaggi per l’ambiente: meno traffico,

meno emissioni di CO2 di quelle che vengono generate dai trasporti delle merci se si ordina un prodotto on-

line. E chi beneficia di tutto questo? L’intera Comunità”. Il presidente Barreca ha poi chiosato affermando:

“C’è un ultimo fattore di cui vorrei sottolineare l’importanza, uno che rispetto agli altri non è così tangibile.

Le Imprese Locali rendono le nostre città un posto migliore in cui vivere, rendono unico e distinguono un

centro abitativo dall’altro. Eliminano il grigiore della monotonia, donano colore alle nostre vie, regalano un

senso di appartenenza.”

