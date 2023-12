Comparto tessile e abbigliamento,

Giankarim De Caro è il nuovo responsabile della CIDEC di Palermo.

Il presidente Salvatore Bivona: “Con la sua esperienza, darà un significativo impulso alla risoluzione delle problematiche del settore”

29 dicembre 2023

La Confederazione Italiana Esercenti Commercianti di Palermo ha designato un nuovo rappresentante sindacale nel settore dell’abbigliamento.

Si tratta di Giankarim De Caro, cinquantadue anni, titolare di un negozio di abiti e accessori in città.

La sua nomina in qualità di dirigente è stata voluta dal presidente regionale della CIDEC Sicilia Salvatore Bivona, che ha individuato in Giankarim De Caro la figura più idonea a ricoprire il ruolo nell’ambito dell’organizzazione di categoria.

“Si tratta – spiega Salvatore Bivona, che riveste anche la carica di presidente provinciale di Palermo – di un commerciante con una lunga esperienza e di grande cultura”.

Non a caso Giankarim De Caro, che si dedica da anni con successo alla scrittura – è l’autore di “Malavita”, “Fiori mai nati”, “Chianchieri” e “Agatina senza pensieri” – è stato ospite della CIDEC di Palermo in occasione della presentazione dei suoi romanzi.

“Nell’ambito dell’associazione datoriale – precisa Salvatore Bivona – si occuperà di dare un contributo alla crescita del settore da cui proviene, quello dell’abbigliamento e degli accessori, e lavorerà per individuare le misure più adeguate alla risoluzione di alcune problematiche della categoria, interloquendo con gli enti pubblici e interfacciandosi, laddove occorra, con il SUAP”.

“Sono lieto – afferma il neo dirigente – di potere dare un contributo a favore del commercio e del terziario all’interno di una delle sigle più rappresentative, sia nel territorio palermitano, che regionale e nazionale”.

