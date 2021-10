Come i siti comparatori ci aiutano nello shopping anche in Sicilia

Sempre più spesso di ritroviamo a fare acquisti su internet, dato che questo metodo risulta per molti più comodo, veloce e accessibile anche quando siamo lontani dai negozi fisici. C’è però anche un’altra ragione per cui molti si sono convertiti al mondo dello shopping online: il prezzo. Molto spesso, infatti, i prodotti costano meno su internet. Ma non solo, a venirci incontro negli ultimi anni sono arrivati anche i siti comparatori.

Cosa sono i siti comparatori?

Il nome stesso “siti comparatori” può darci un’idea di cosa si tratti e di quali servizi siano offerti da queste piattaforme. I siti comparatori, infatti, non sono veri e propri e-commerce. Difficilmente possiamo quindi fare acquisti direttamente su queste piattaforme, ma ciò non toglie che possano essere molto utili quando dobbiamo fare acquisti online. I siti compratori, infatti, effettuano ricerche online e ci propongono i prezzi più vantaggiosi offerti dal web per quanto riguarda prodotti e servizi. Negli ultimi anni è aumentata sempre di più la popolarità di questi siti, utilizzati soprattutto quando si ha la necessità spendere somme di denaro considerevoli.

Così abbiamo visto emergere siti come Trivago.it, che confronta le offerte riguardanti stanze d’albergo, Facile.it, che si occupa, tra le altre cose, di assicurazioni auto, o ad esempio Trovaprezzi.it che cerca i prezzi più vantaggiosi riguardo a una miriade di prodotti. Usare questi siti è inoltre molto semplice: basta inserire nelle sezioni dedicate il nome del prodotto o le caratteristiche del servizio di cui abbiamo bisogno e far partire la ricerca. In pochi secondi ci appariranno, solitamente in ordine di prezzo, tutti i risultati trovati dal sito.

Fonte: Pexels

I siti comparatori in Sicilia

Questi siti molto spesso confrontano le offerte di tutti i domini italiani o perfino del mondo. Questo però non significa che non esistano anche delle nicchie o delle piattaforme che possiamo utilizzare anche per fare ricerche legate in modo particolare alla Sicilia, ad esempio. Soprattutto nel campo del viaggio, poi, ci sono molti siti comparatori che permettono di trovare soluzioni per i viaggiatori che vogliono visitare l’isola. DiscoverCars.com permette di trovare i prezzi migliori per chi vuole noleggiare un’auto presso gli aeroporti della Sicilia come quello di Palermo, su Skyscanner.it possiamo scoprire quali compagnie aree offrono biglietti più economici per voli da e per la Sicilia e su TraghettiPer.it possiamo confrontare i prezzi delle varie compagnie di navigazione che collegano l’isola al resto dell’Italia.

Ma i siti comparatori che dedicano un’attenzione particolare alla Sicilia non finiscono qui e non si limitano solo al mondo dei viaggi. Su Kelkoo.it ad esempio gli amanti della cucina tradizionale siciliana possono confrontare i prezzi di moltissimi prodotti gastronomici tipici, trovare il sito su cui conviene di più acquistarli e farseli spedire direttamente a casa. Questo servizio risulta particolarmente comodo non solo per chi abita in Sicilia e per qualche ragione non può uscire di casa per acquistare questi prodotti, ma per chi, nel resto d’Italia, ha nostalgia delle prelibatezze siciliane e vorrebbe portarle di nuovo sulla tavola.

Fonte: Pexels

I siti comparatori, insomma, sono sicuramente delle risorse molto utili nel panorama digitale di oggi, e ci vengono in aiuto anche quando dobbiamo fare acquisti legati ai viaggi in Sicilia o ai prodotti tipici. Accorciare le distanze si può e ancora una volta, internet ci aiuta in questo, offrendo piattaforme facili da usare e affidabili.

