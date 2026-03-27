Collesano, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni” si presenta il volume di Beppe Scotti “Il metodo delle 4 vibrazioni”

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta sabato 28 marzo 2026 alle ore 17.30 presso l’aula consiliare del Palazzo Municipale di Collesano il volume di Beppe Scotti “Il metodo delle 4 vibrazioni. Amore, Gioia, Gratitudine e Perdono: manuale di semplici pratiche per una felicità piena e consapevole”. Dopo i saluti istituzionali di Tiziana Cascio, Sindaco di Collesano, di Vincenzo Alfonzo, Presidente della Pro Loco di Collesano e di Elsa Ingrao, Assessore alla cultura, è previsto l’intervento dello psicologo Filippo Di Carlo. Coordina Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale di BCsicilia. L’iniziativa è promossa da BCsicilia e Pro Loco in collaborazione con il Comune di Collesano e l’impresa Marenetto.

In ognuno di noi vibra una melodia invisibile: le frequenze che danno forma al nostro stato dell’essere. Quando siamo in sintonia con le energie dell’Amore, della Gioia, della Gratitudine e del Perdono, tutto nella nostra vita cambia prospettiva. Ritroviamo armonia, equilibrio e la capacità di fluire con ciò che è. In questo libro Beppe Scotti condivide il frutto di anni di esperienza e ricerca interiore, unendo scienza, filosofia, spiritualità e vita vissuta. Attraverso riflessioni, esperienze dirette e semplici pratiche quotidiane, accompagna il lettore in un percorso di risveglio e trasformazione personale. “Le 4 Vibrazioni” non è un manuale teorico, ma un invito a riscoprire la propria essenza più autentica. Un viaggio che aiuta a lasciar andare il controllo, a sciogliere i pesi emotivi e ad aprirsi alla pienezza dell’esistenza.

Beppe Scotti è Executive Business Coach, Mental, Life & Spiritual Coach, Trainer, Speaker

motivazionale, Ipnotista, Assistente Spirituale, Autore, Ricercatore indipendente, Apicoltore e Atleta di Endurance. Da anni accompagna persone, aziende e comunità in percorsi di consapevolezza e crescita integrale, unendo scienza, spiritualità ed esperienza diretta.

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