Circo Zarathustra di Leonardo Petrillo con Violante Placido ed Ennio Coltorti debutta al Teatro Biondo di Palermo: Friedrich Nietzsche, il più importante

e controverso filosofo della modernità torna a parlarci

sotto il tendone di un circo, tra acrobati, clown e funamboli

in un sorprendente spettacolo “per tutti e per nessuno”

Debutta in prima nazionale, sabato 25 aprile alle ore 19.00 al Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo Circo Zarathustra – Nietzsche in pista di Leonardo Petrillo, con Ennio Coltorti nel ruolo di Friedrich Nietzsche, Violante Placido nel ruolo di Lou Salomè e con Lucia Brusadin, Salvo Cirrincione, Lorenzo Covello e Giuseppe Muscarello. Le scene sono di Carlo De Marino, i costumi di Dora Argento, le musiche di Mariano Bellopede, le luci di Cesare Accetta e le coreografie di Giuseppe Muscarello.

Repliche fino al 3 maggio e poi al Piccolo Teatro di Milano dal 6 al 10 maggio.

Circo Zarathustra è un’originale produzione del Teatro Biondo di Palermo, che ha ottenuto il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, nella quale il pensiero del più influente filosofo moderno, da egli stesso definito “inattuale”, viene restituito in una chiave sorprendente e spettacolare.

Friedrich Nietzsche è stato quel pensatore che, dopo aver profetizzato la degenerazione della società occidentale, ha trascorso gli ultimi anni di vita (undici) in silenzio. Petrillo immagina che oggi torni tra noi per parlare di morale insieme al suo grande amore Lou von Salomè e al suo personaggio più famoso, Zarathustra, il primo tra tutti i profeti, islamici, ebrei e cristiani.

Il profeta che ha piena consapevolezza che “Dio è morto”, si assume il compito di annunciare la sua visione al mondo, ma quando inizia a raccontare non viene ascoltato perché nel frattempo è in corso uno spettacolo circense.

Il circo è la scena in cui si svolge lo spettacolo, “uno spettacolo per tutti e per nessuno” secondo quanto Nietzsche prescriveva per il suo Così parlò Zarathustra. Attori, funamboli, clown e acrobati circondano il filosofo che ha concepito il concetto di “Eterno ritorno” e che è tornato per annunciare le sue profezie.

Attingendo al mare magnum dell’opera di Nietzsche, incrociando i suoi scritti e il suo pensiero, Petrillo ha creato un’opera spiazzante, che analizza il pensiero paradossale, a volte estremo e contraddittorio del filosofo più controverso della modernità.

«Il nichilismo di Nietzsche – afferma Petrillo – non è passivo, non è pessimismo e rassegnazione; è attivo, affronta con coraggio, eroicamente, la vita per darle un senso».

Tornato tra noi, Nietzsche prova a dimostrarlo sotto il tendone di un circo, dove anche un pensiero “terribile”, abissale, come l’“Eterno ritorno”, può essere metabolizzato da chi, e siamo in tanti, si sforza di attivare la “volontà di potenza” per superare i propri limiti, e divenire “Oltreuomo”, da chi fatica a gestisce quel meraviglioso caos interiore capace di generare una stella danzante.

dal 25 aprile al 3 maggio 2026: Teatro Biondo di Palermo, Sala Grande – prima nazionale

dal 6 al 10 maggio 2026: Piccolo Teatro di Milano, Teatro Grassi

Circo Zarathustra

Nietzsche in pista

scritto e diretto da Leonardo Petrillo

con Violante Placido, Ennio Coltorti

e con Lucia Brusadin, Salvo Cirrincione, Lorenzo Covello, Giuseppe Muscarello

scene Carlo De Marino

costumi Dora Argento

musiche Mariano Bellopede

luci Cesare Accetta

coreografie Giuseppe Muscarello

assistente alla regia Giuseppe Bongiorno

direttrice di scena Valentina Enea

responsabile dei servizi tecnici Giuseppe Baimonte

capo reparto fonica Giuseppe Alterno

elettricista Gabriele Circo

primo macchinista Mario Ignoffo

macchinista Pippo Macaluso

sarte Mariella Gerbino, Adriana Cruschina

attrezzista Elena Madia

assistente ai costumi Giorgia Fontana

parrucche Rocchetti & Rocchetti

allievi e allieve dell’Accademia di Belle Arti di Palermo: Luca Alioto (assistente alle luci), Lucrezia Bonanno (pittura elementi scenici), Gabriele Ernani (pittura elementi scenici ed elaborazione digital video), Francesco Mazzola (pittura elementi scenici), Martina Nania (disegni per l’animazione digitale)

produzione Teatro Biondo Palermo

con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania

durata: 70 minuti

foto Franco Lannino

calendario delle rappresentazioni:

sabato 25 aprile ore 19.00

domenica 26 aprile ore 17.00

lunedì 27 aprile ore 21.00

martedì 28 aprile ore 21.00

mercoledì 29 aprile ore 17.00

giovedì 30 aprile ore 17.00

sabato 2 maggio ore 19.00

domenica 3 maggio ore 17.00

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