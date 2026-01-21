Ciclone in Sicilia: FEDITALIMPRESE, servono risposte immediate e una

visione strategica a lungo periodo

La Sicilia è stata duramente colpita da un evento atmosferico di eccezionale violenza che ha provocato

danni ingenti a territori, infrastrutture e al tessuto economico-produttivo dell’Isola. Il ciclone abbattutosi sulla

regione ha messo in ginocchio intere aree, lasciando dietro di sé devastazione, insicurezza e una forte

preoccupazione per il futuro di migliaia di imprenditori, lavoratori e famiglie.

Il bilancio dei danni è pesantissimo: aziende agricole distrutte, strutture commerciali e artigianali gravemente

compromesse, capannoni allagati, macchinari inutilizzabili, scorte perse. In molti casi, attività costruite in

anni di sacrifici sono state cancellate nel giro di poche ore.

Di fronte a una calamità di tale portata, FEDITALIMPRESE richiama tutte le istituzioni a un’assunzione di

responsabilità condivisa. «Non possono esserci divisioni politiche o istituzionali – sottolinea l’Associazione –.

È indispensabile un’azione comune, rapida e coordinata tra Governo nazionale, Regione Siciliana, enti locali

e tutte le forze politiche. Le emergenze non attendono i tempi della burocrazia».

In questo contesto, Salvo Mancarella, Presidente regionale di FEDITALIMPRESE, dichiara:

«La Sicilia sta pagando un prezzo altissimo. I danni subiti dalle imprese sono gravissimi e in molti

casi irreversibili. È necessario intervenire subito con misure straordinarie, concrete e rapide. Oggi

più che mai serve unità tra tutte le forze politiche e istituzionali per dare risposte immediate a chi

ha perso tutto. Non possiamo permetterci ritardi né rimpalli di responsabilità».

Servono interventi urgenti e mirati:

 dichiarazione immediata dello stato di emergenza;

 ristori adeguati e rapidi per le imprese colpite;

 sospensione di tributi, contributi e scadenze fiscali;

 accesso agevolato al credito;

 fondi straordinari per la ricostruzione del tessuto produttivo.

FEDITALIMPRESE SICILIA

Federazione Imprese Italiane

Organizzazione Sindacale del Commercio, dell’Artigianato, dell’Agricoltura, del Turismo,

della Pesca, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese

______________________________________________________________________________________________

Sede Regionale Sicilia: Via Adda, 9 f, 96100 Siracusa SR Tel. 366 605 1646

Sede Nazionale: Largo Lilibeo n. 5 Catania 95123 tel. 095.8996707

www.feditalimprese.com – info@feditalimprese.com

Accanto alla gestione dell’emergenza, l’Associazione evidenzia la necessità di una strategia strutturale di

lungo periodo. Il cambiamento climatico nel Mediterraneo sta rendendo sempre più frequenti e violenti eventi

estremi, ai quali la Sicilia risulta particolarmente esposta.

«Non possiamo limitarci a intervenire solo dopo le emergenze – aggiunge Mancarella –. È

fondamentale investire in prevenzione e nella protezione delle coste attraverso strumenti efficaci,

moderni e duraturi. Servono barriere di difesa, opere di consolidamento, interventi di ingegneria

costiera e una manutenzione costante del territorio. Mettere in sicurezza le coste significa

proteggere le imprese, il turismo, l’occupazione e il futuro della nostra Regione».

FEDITALIMPRESE ribadisce che la tutela del territorio deve diventare una priorità nazionale, non più

rinviabile. La prevenzione non è un costo, ma un investimento strategico capace di salvaguardare il sistema

economico, sociale e ambientale del Paese.

L’Associazione esprime piena solidarietà a tutti gli imprenditori siciliani colpiti e rinnova l’appello alle

istituzioni affinché nessuno venga lasciato solo. Solo attraverso collaborazione, visione e interventi strutturali

sarà possibile trasformare questa emergenza in un punto di svolta per la sicurezza e lo sviluppo del

territorio.

Advertisement

Advertisement

Visite: 103