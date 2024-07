CGIL SICILIA: OLTRE 70.000 FIRME PER DARE DIGNITÀ AL LAVORO

OLTRE 70.000 FIRME PER DARE DIGNITÀ AL LAVORO!

Questa foto è il risultato della passione e l’entusiasmo di centinaia di nostri militanti, delegati e delegate che si sono mobilitati in questi ultimi tre mesi nei luoghi di lavoro e nel territorio siciliano per contribuire alla presentazione dei quattro referendum promossi dalla Cgil per un lavoro stabile, sicuro, tutelato e dignitoso.

Un grande grazie alle Compagne e ai Compagni che hanno organizzato, gestito e svolto uno straordinario e fondamentale lavoro oscuro ma prezioso per far giungere a questo risultato.

Ci arriva una straordinaria lezione dai nostri militanti da cui bisogna partire per dare maggior forza al sindacato per coinvolgere le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati e le nuove generazioni con cui in questi mesi abbiamo costruito un bel pezzo di strade insieme per garantire il diritto a restare che passa dal lavoro e dalla sua qualità.

Adesso, insieme a tante altre realtà, si parte con ancora più forza è responsabilità per la raccolta firme a sostegno del referendum per cancellare l’autonomia differenziata per costruire quella forza popolare di cui abbiamo bisogno per contrastare le politiche inique di questo governo.

