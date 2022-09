Aderiscono al progetto di Cateno De Luca i consiglieri Francesco Statello e Daniele Russo.

Infatti, nei giorni scorsi , i due consiglieri di Centuripe, hanno ufficializzato la loro entrata in Sicilia Vera.

Fra le motivazioni della scelta, emerge l’apprezzamento dei consiglieri Russo e Statello sull’opera demolitoria di Cateno De Luca del sistema di potere che ha affossato la Sicilia e i siciliani.

Il dialogo continuo e diretto con il cittadino comune, raggiunto attraverso i sistematici video, sta cambiando il modo di fare politica, continuano i due consiglieri.

Oggi De Luca rappresenta l’unica novità nel panorama politico regionale e nazionale che altrimenti rimarrebbe stantio e inerte a qualsiasi cambiamento.

De Luca, aggiungono Russo e Statello, rappresenta la speranza dei siciliani della gente comune che oggi è emarginata e non coinvolta nelle scelte politiche che si fanno nelle stanze dei bottoni.

La gente vuole condividere e sapere cosa avviene nei palazzi della regione e quali atti vengono consumati (spesso a danno dei cittadini) dai rappresentanti onorevoli che vengono prima eletti e poi per i successivi 5 anni non sono più presenti nel territorio.

De Luca attraverso la sua informazione continua e puntuale, rappresenta l’interlocuzione ideale fra l’elettore il cittadino comune e la politica che li rappresenta.

