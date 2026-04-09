Centro per l’Impiego di Caltanissetta: proclamato lo stato di agitazione del personale.

Dubbi su trasferimento e utilizzo fondi PNRR

Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL e COBAS/CODIR di Caltanissetta hanno proclamato lo stato di agitazione

del personale del Centro per l’Impiego di Caltanissetta, ai sensi della Legge 300/70, in relazione al previsto

trasferimento della sede in un immobile del centro storico cittadino.

Il trasferimento riguarda una struttura che il Comune intende acquisire con fondi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione M5 “Inclusione e coesione”, Componente C1

“Politiche del lavoro”, Intervento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”.

Secondo le sigle sindacali, la decisione sarebbe stata assunta senza un adeguato confronto sindacale, in

potenziale violazione degli obblighi di informazione e partecipazione previsti dal CCRL Sicilia.

Le OO.SS. evidenziano criticità rilevanti sotto il profilo della sicurezza e della funzionalità dei locali, ai sensi

del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla capacità dell’immobile di ospitare tutto il personale oggi

distribuito su due sedi. Inoltre, si rileva come l’amministrazione territoriale abbia avuto un ruolo

meramente passivo, limitandosi a fornire indicazioni sulle esigenze strutturali, senza alcun potere

decisionale significativo.

Un ulteriore motivo di preoccupazione riguarda la scelta di vincolare la partecipazione al bando alla

localizzazione nel centro storico, elemento che configurerebbe un criterio discriminatorio rispetto al

principio di libero accesso. A quanto risulta alle OO.SS., in nessuna procedura finora gestita dai Comuni per

l’utilizzo di fondi PNRR era mai stato introdotto un vincolo così restrittivo.

L’aggiudicazione in favore di soggetti proprietari di immobili esclusivamente nel centro storico limita

significativamente l’accessibilità per dipendenti e utenti, con possibili profili di discriminazione indiretta ai

sensi del D.Lgs. 198/2006, in contrasto con gli obblighi di accessibilità del D.P.R. 503/1996 e della Legge

104/1992.

Le OO.SS. richiamano inoltre i vincoli di trasparenza, tracciabilità e sana gestione finanziaria imposti dai

fondi PNRR, come previsti dal Regolamento UE 2021/241 e dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni

dalla Legge 108/2021, nonché i principi di efficacia, economicità e buon andamento di cui all’art. 30 del

D.Lgs. 50/2016.

Alla luce di quanto sopra, la scelta dell’immobile e della sua localizzazione appare non coerente con gli

obiettivi di accessibilità e qualità dei servizi pubblici, con potenziali profili di responsabilità erariale, soggetti

alla valutazione della Corte dei Conti, e sotto la vigilanza dell’ANAC sulle procedure di affidamento e

acquisizione.

Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale, contestando

formalmente la procedura di acquisizione e diffidano le amministrazioni dal procedere al trasferimento

senza una verifica completa tecnico-giuridica della conformità normativa, della sostenibilità logistica e della

coerenza con i vincoli PNRR (milestone, target e principio DNSH).

Si richiede inoltre l’immediata apertura di un tavolo tecnico-istituzionale con tutte le amministrazioni

coinvolte e la sospensione in autotutela della procedura, al fine di verificare la correttezza delle fonti di

finanziamento e dei vincoli PNRR.

In mancanza di riscontri, le OO.SS. hanno già annunciato che saranno intraprese tutte le azioni necessarie a

tutela dei lavoratori e dell’utenza, comprese segnalazioni agli organismi nazionali ed europei competenti e

ulteriori iniziative in sede amministrativa, contabile e giurisdizionale.

Sandro Pagaria P. Lentini – S. Rugnone

Segretario Generale Segretari Generali

FP CGIL di Caltanissetta COBAS/CODIS di Caltanissetta

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