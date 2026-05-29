Catania, al via gli interventi nella zona industriale finanziati dalla Regione. Schifani: «Obiettivo importante raggiunto da politica e istituzioni»

«Sono a Catania per confermare il sostegno della Regione al piano di manutenzione straordinaria dell’area industriale, un intervento condiviso con il sindaco Enrico Trantino, con le associazioni di categoria del sistema produttivo e con il governo nazionale. Un’esigenza che mi era stata prospettata sin dal mio insediamento e per la quale ho assunto subito un impegno anche se bisognava cercare le risorse finanziarie necessarie. Le abbiamo trovate nei fondi Fsc 2021-2027, inserendo i progetti nell’Accordo di programma e, adesso, possiamo finalmente avviare gli interventi. Manteniamo così una promessa nei confronti della città e del suo sistema industriale che rappresenta una delle eccellenze più importanti della Sicilia. Questo appuntamento segna un risultato concreto, raggiunto grazie alla collaborazione tra politica e istituzioni. Adesso, l’obiettivo è procedere rapidamente con i lavori, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Abbiamo raggiunto un primo traguardo, ma quello finale lo taglieremo a conclusione di tutti gli interventi, sulla cui esecuzione il governo regionale presterà grande attenzione».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, questa mattina al Comune di Catania, in occasione della presentazione, con il sindaco Enrico Trantino, degli interventi di riqualificazione della zona industriale della città, finanziati dalla Regione con 50 milioni di euro provenienti dalle risorse Fsc 2021-2027. Il macro-intervento di riqualificazione degli assi viari è stato suddiviso dal Comune etneo in sei lotti funzionali, corrispondenti ai diversi blocchi territoriali che compongono l’area industriale, oltre a un settimo lotto dedicato esclusivamente agli interventi di manutenzione ambientale, comprendenti la pulizia e la regimentazione dei canali, le operazioni di scerbamento e la piantumazione di essenze arboree e arbustive. I lavori su un primo lotto sono già avviati, mentre il 15 giugno prenderanno il via quelli sugli altri lotti. In due di essi occorrerà attendere l’imminente risoluzione del contezioso davanti al Tar sorto a seguito delle procedure di gara. Tutti gli interventi dovranno concludersi entro dicembre 2027.

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