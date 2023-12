Caro voli. Pellegrino (FI) “PD culturalmente inadeguato

I massimi rappresentanti dell’opposizione al governo Schifani proprio non riescono ad entrare in una ottica e in una cultura istituzionale, dove gli interessi dei siciliani e della Sicilia vengono prima degli interessi di bottega di singoli partiti o gruppi parlamentari.

Ancora una volta, le parole del capogruppo del PD confermano il rifiuto di quel partito a fare fronte comune con il Governo della Regione contro il caro voli, con la aggravante di una evidente malafede nel non riconoscere né gli sforzi né i risultati fin qui raggiunti, con l’ingresso del nuovo vettore Aereo Italia nel mercato regionale a prezzi più bassi di altri, con gli stanziamenti regionali per contribuire ai rimborsi, che arrivano fino al 50% per le categorie fragili, e con l’aumento delle tratte da e per la Sicilia. E non dimentichiamo che soprattutto quella dei rimborsi, per innovazione e importo, è una misura mai adottata in precedenza da nessun Governo.

Insomma, un comportamento ed un atteggiamento, quello del PD, che meglio di qualsiasi altra cosa spiega perché i siciliani e gli italiani vogliano che quel partito resti all’opposizione.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, Presidente del gruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

