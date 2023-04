Sono tanti i cittadini che in queste settimane hanno denunciato i costi insostenibili dei voli per la Sicilia e la Sardegna, aumentati soprattutto nei periodi festivi: molti sono giovani studenti fuorisede, costretti a passare le festività pasquali lontani dalle proprie famiglie e della propria terra.

Un giovane fuorisede non può e non deve trovarsi costretto a spendere una cifra che può anche superare i 300€ per il diritto di abbracciare i propri cari solo per qualche giorno: per questo ho presentato un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, firmata dai colleghi Provenzano, Lai, Barbagallo e Iacono, per chiedere quali iniziative sono state adottate per ridurre i disagi derivati dalla condizione di insularità, con particolare riguardo al rincaro degli ultimi giorni.

On. Maria Stefania Marino

Interrogazione a risposta in Commissione

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per sapere- premesso che :

la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 prevede che “la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

il riconoscimento in Costituzione delle peculiarità delle isole va inteso in un’accezione ampia, inclusiva della promozione delle specificità di carattere culturale, storico, naturalistico di tali territori;

la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità dipende non solo dalla collocazione geografica, ma anche da altri fattori quali la demografia, l’esistenza di servizi pubblici essenziali e la disponibilità di collegamenti marittimi e aerei, condizione imprescindibile per garantire effettività alla libertà di circolazione tutelata dall’articolo 16 della Costituzione.

sono state pertanto riconosciute a livello costituzionale le peculiarità della condizione insulare e l’esigenza di garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di fruizione dei diritti fondamentali, così attenuando gli svantaggi derivanti dalle difficoltà di connessione;

le nuove disposizioni si pongono in linea con le misure europee sulla continuità territoriale che trovano fondamento nell’articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

la legge di bilancio 2023 ai commi 806-814 ha previsto l’ istituzione di un Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità;

in base al comma 807 le risorse del Fondo saranno utilizzate per compensare i maggiori costi derivanti dall’insularità e per garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell’insularità pari condizioni di accesso ai territori;

il dettato costituzionale e le nuove disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023 sono sostanzialmente disapplicate in quanto il costo dei biglietti aerei fuori mercato e la carenza di voli da e per le due principali isole continua a rappresentare un ostacolo insormontabile a una compiuta continuità territoriale e non secondariamente un freno ai fini dello sviluppo turistico e commerciale della Sicilia e della Sardegna;

se e quali iniziative di competenza sono state adottate per dare piena attuazione ai principi di cui al comma 6 dell‘articolo 119 della Costituzione e alle misure previste nella legge di bilancio 2023 e se non ritenga opportuno assumere iniziative al fine di aumentare la frequenza dei voli da e per la Sicilia e la Sardegna e per contrastare il rincaro dei prezzi degli stessi

Marino, Provenzano, Lai, Barbagallo, Iacono

Visite: 66