Carini, aderiscono a Grande Sicilia la consigliera Serafina Lo Piccolo e l’ex commissario cittadino DC Gianfranco Patorno

Palermo, 31/01/2026 – Si rafforza la presenza di Grande Sicilia a Carini con l’adesione della consigliera comunale Serafina Lo Piccolo e di Gianfranco Patorno, già commissario cittadino della Democrazia Cristiana. Due ingressi che confermano il crescente radicamento del movimento sul territorio e la sua capacità di aggregare energie civiche e politiche qualificate.

«La mia vocazione civica – dichiara la consigliera Serafina Lo Piccolo – si coniuga pienamente con il progetto autonomista di Grande Sicilia, al quale offrirò il mio impegno istituzionale con lealtà e responsabilità. Allo stesso tempo pretenderò vicinanza e sensibilità per le esigenze della mia città. Ringrazio l’on. Gianfranco Miccichè per la fiducia accordatami».

Soddisfazione viene espressa anche dal dirigente del Partito Eusebio Dalì: «Grande Sicilia è ormai una realtà consolidata a Carini, come dimostrano le adesioni di questi giorni e quelle che seguiranno nelle prossime settimane. Colgo l’occasione per rinnovare un appello al centrodestra: serve unità e responsabilità, abbandonando ogni forma di individualismo e autoreferenzialità. Mettiamoci tutti attorno a un tavolo, smettiamola con la sterile competizione su chi dice “di avere più liste” e lavoriamo insieme per scegliere il miglior candidato sindaco. Il futuro di Carini non può essere subordinato alle strategie elettorali dei deputati o degli aspiranti tali».

