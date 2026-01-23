Storie correlate

Danni del Maltempo: la prima relazione da parte del Coc di Enna

Enna: l’assesore Rosario Vasapollo: c’è necessità di stabilizzare tutto il personale part time

Antonio DE Luca: Antonio De Luca (M5S). “Enormi i danni del ciclone Harry: tutte le risorse del prossimo collegato alla Finanziaria vadano a famiglie, commercianti e comuni”

Cantiere navale di Palermo, Schifani: «Una storia di successo, Regione in prima linea con investimenti strategici»

POVERTÀ SANITARIA, PRESENTAZIONE “GIORNATE DI RACCOLTA DEL FARMACO 2026”

Rassegna “Pulsar”, da Zō tornano in Sicilia gli Zu, alfieri del rock sperimentale

Maltempo, sopralluogo di Schifani venerdì e sabato a Messina e Catania nelle zone colpite dal ciclone

